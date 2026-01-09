Netflix spegne il sogno degli utenti, nessun episodio aggiuntivo per Stranger Things

La pubblicazione dell’ultimo episodio di Stranger Things ha lasciato molti appassionati con l’amaro in bocca. La puntata finale ha avuto il pesante compito di concludere sia la stagione che l’intera serie dopo 10 anni dall’esordio.

Le teorie formulate nel corso di questi anni sul Mind Flayer e su Vecna si sprecavano e, inevitabilmente, qualcuno è rimasto deluso dall’episodio. Per questo motivo, i fan hanno iniziato a cercare indizi analizzando ogni minimo dettaglio e dando vita ad una fantasiosa quanto interessante teoria chiamata online con il nome di “Conformity Gate”.

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Secondo tale teoria, l’episodio finale di Stranger Things era solo un depistaggio. L’intera puntata rappresenta un sogno dei protagonisti che, in realtà, sono sotto il controllo mentale di Vecna e del Mind Flayer. Per questo motivo, chi credeva nel “Conformity Gate” si aspettava il rilascio di un episodio aggiuntivo che avrebbe mostrato il vero finale della serie.

Dopo 10 anni, il finale di Stranger Things ha suscitato reazioni contrastanti e i fan hanno ideato la teoria del Conformity Gate

La teoria ha preso subito piede online e ogni appassionato ha contribuito aggiungendo idee, dettagli e possibili indizi. Uno degli aspetti più interessanti è certamente il riferimento al numero 7 che ha portato in molti a credere che la data di uscita dell’episodio segreto sarebbe stata il 7 gennaio.

A rendere il tutto più credibile ci ha pensato la stessa Netflix che ha postato sui propri canali social continui riferimenti ad un evento speciale atteso proprio per quella data. L’effetto moltiplicatore dei social ha alimentato il tutto portando ad una risonanza mediatica delle teorie del “Conformity Gate”.

Tuttavia, nulla di quanto predetto dai fan è successo, i riferimenti di Netflix erano tutti legati alla nuova campagna promozionale per lanciare le uscite del 2026. A sancire ufficialmente la fine di Stranger Things, il colosso dell’intrattenimento ha aggiornato la bio dei propri profili con una frase che non lascia scampo ad interpretazioni: “Tutti gli episodi di stranger things sono ora disponibili”.