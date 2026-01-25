Netflix rilancia Star Search e punta tanto sull’interattività

Per rafforzare il legame con il pubblico, Netflix sceglie di guardare al passato e riportare in scena Star Search, uno dei primi talent show della televisione americana. Il programma debutta nuovamente negli Stati Uniti proprio in queste ore, con una formula aggiornata che prova a unire spettacolo dal vivo e interazione diretta con gli spettatori.

Un format storico adattato allo streaming

https://youtu.be/tlfGyCNaz5E?si=MVqBcMHPYAuMcPMq

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La nuova edizione di Star Search cambia volto ma non spirito. Alla conduzione c’è Anthony Anderson, mentre tra i giudici figurano nomi noti come Sarah Michelle Gellar e Jelly Roll. La giuria resta centrale, ma non è più l’unica a decidere: il pubblico diventa parte attiva del meccanismo.

La vera novità è il televoto integrato direttamente nell’app di Netflix. Non servono SMS, chiamate o siti esterni. Tutto avviene all’interno dell’app ufficiale, che diventa l’unico canale valido per partecipare.

Come funziona il voto in diretta

Il voto è disponibile solo durante la trasmissione live, prevista ogni martedì e mercoledì sera. Gli orari fanno riferimento al pubblico statunitense, con la diretta che parte alle 18 sulla Costa Ovest e alle 21 sulla Costa Est. La funzione è accessibile non solo su smartphone e tablet, ma anche su smart TV e dispositivi come Apple TV, Roku e Fire TV.

Durante ogni esibizione, agli utenti viene chiesto di assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle. Ogni profilo può votare una sola volta e il giudizio non è modificabile. I risultati vengono elaborati e comunicati già entro la fine della puntata.

Un test per catturare l’attenzione

Netflix non è nuova a esperimenti di questo tipo. In passato ha già lavorato su contenuti interattivi come Black Mirror: Bandersnatch, ma Star Search aggiunge una complessità ulteriore: tutto avviene in diretta. Si tratterà quindi dell’ennesima scommessa che probabilmente il colosso vincerà vista la sua grande esperienza nel sorprendere gli utenti e nel proporre show di altissimo livello.