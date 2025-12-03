Netflix e Warner Bros. Discovery: trattative riservate per una possibile acquisizione

In queste ore Reuters, celebre testata internazionale, ha lanciato una vera bomba: a quanto pare infatti Netflix starebbe trattando l’acquisizione degli studi e della divisione streaming di Warner Bros. Discovery. Per il colosso del mondo dello streaming sarebbe un passo in avanti di alto livello in quanto andrebbe a ridurre i costi, ampliando allo stesso tempo anche il suo catalogo e proponendo formule in bundle più interessanti, soprattutto in vista del debutto di HBO Max in Italia.

Secondo chi conosce la situazione, l’idea sarebbe nata dall’intenzione di Warner Bros. Discovery di alleggerire una parte delle proprie attività, tra cui gli studi, le reti televisive come HBO e CNN, e la piattaforma streaming. Non si tratta però di un percorso lineare: altre realtà, come Paramount Skydance e Comcast, avrebbero manifestato interesse per la stessa operazione.

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Il nodo regolatorio e i dubbi degli analisti

Per quanto concerne il lato economico, Netflix sembrerebbe pronta allo sforzo richiesto. Le criticità emergono sul versante antitrust: un’acquisizione di queste dimensioni potrebbe essere contestata dalle autorità per rischio di concentrazione eccessiva del mercato. Un’unione tra due realtà così influenti ridurrebbe considerevolmente la concorrenza e potrebbe spingere i regolatori a intervenire.

Alcuni analisti sottolineano inoltre che l’impatto reale potrebbe essere meno dirompente del previsto. Una parte consistente degli abbonati Warner Bros. Discovery è già iscritta anche a Netflix, quindi l’acquisizione non garantirebbe un aumento immediato delle quote di mercato. Il vero vantaggio per Netflix sarebbe quindi la possibilità di inglobare marchi iconici, migliorare il catalogo e gestire in modo più efficiente i costi nei contenuti originali.

HBO Max verso il debutto italiano, indipendentemente dalle trattative

L’altro elemento da considerare è il lancio di HBO Max in Italia, fissato per il 13 gennaio. La piattaforma arriverà con un catalogo ricco fin dal primo giorno, includendo produzioni internazionali, contenuti italiani e perfino le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, trasmesse attraverso i canali Eurosport 1 e 2 nel pacchetto Sport. Gli abbonamenti partiranno da 5,99 euro al mese.

Le trattative tra Netflix e Warner Bros. Discovery restano al momento riservate, senza dichiarazioni ufficiali da parte delle aziende. La possibilità di una fusione tra due dei principali protagonisti dello streaming resta comunque uno scenario capace di influenzare profondamente il mercato nei prossimi mesi.