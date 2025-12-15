Netflix, 2026 inizierà col botto con tanti nuovi titoli

Il colosso dello streaming Netflix si sta preparando per stupire l’intera concorrenza e soprattutto gli utenti affezionati. Per il 2026, infatti, l’azienda sembra essere intenzionata a stupire, portando sulla piattaforma tanti titoli di successo. Questo già a partire dai limiti giorni dell’anno nuovo. Il mese di gennaio infatti aprirà le danza proponendo, tra i nuovi arrivi, l’ultima parte della quinta stagione della serie tv Stranger Things, nonché il finale in assoluto che porterà a termine le vicende dei personaggi.
Netflix stupirà nel 2026 con tanti nuovi contenuti multimediali
Il nuovo anno si aprirà senz’altro con il botto per Netflix. Come già accennato in apertura, infatti, il noto colosso dello streaming mondiale si sta preparando per stupire ancora una volta gli utenti con numerosi titoli di successo. Si apriranno le danze, come già detto, con il mese di gennaio 2026, che vedrà finalmente terminare le vicende dei protagonisti della famosa serie tv Stranger Things, giunta alla quinta ed ultima stagione. L’ultima parte, e quindi il gran finale, saranno distribuiti ufficialmente sulla piattaforma a capodanno, l’1 gennaio 2026. Vediamo qui di seguito i nomi degli altri titoli in arrivo sulla piattaforma a gennaio 2026.
Netflix, serie tv e film in arrivo a gennaio 2026
- Stranger Things, ultima parte della quinta stagione- in arrivo ufficialmente sulla piattaforma a partire dal 1 gennaio 2026
- Fuga, nuova serie tv thriller- in arrivo ufficialmente sulla piattaforma a partire dal 1 gennaio 2026
- La sua Verità, nuova serie crime/ thriller – in arrivo ufficialmente sulla piattaforma a partire dall’8 gennaio 2026
- Machos Alfa, quarta stagione della comedy spagnola- in arrivo ufficialmente sulla piattaforma a partire dal 9 gennaio 2026
- People We Meet on Vacation, nuova comedy romantica – in arrivo sulla piattaforma a partire dal 9 gennaio 2026
- I sette quadranti di Aghata Christie, nuova serie crime/ thriller – in arrivo ufficialmente sulla piattaforma a partire dal 15 gennaio 2026
- The Rip, non ti fidare – nuovo film thriller in arrivo sulla piattaforma a partire dal 16 gennaio 2026