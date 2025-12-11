Nano Banana arriva in Italia su Google Messaggi: editing immagini in rollout

Google ha iniziato a distribuire anche in Italia la nuova funzione di editing basata su Nano Banana, il modello AI leggero integrato in Google Messaggi. Si tratta di una delle novità più attese, perché permette di modificare e migliorare le immagini direttamente dall’app, senza installare software esterni o passare da Google Foto. Il rollout è già in corso e diversi utenti stanno iniziando a vedere le prime opzioni dedicate all’editing nel pannello di invio delle immagini.

L’obiettivo di Nano Banana è offrire strumenti semplici ma intelligenti per intervenire rapidamente sulle foto: ritocchi immediati, miglioramenti automatici e piccoli effetti utili per rendere più chiari, puliti o creativi gli scatti condivisi nelle chat.

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Editing immediato e funzioni intelligenti

La nuova funzione permette di accedere a un set di strumenti integrati, pensati per intervenire sulle immagini in modo rapido e senza complicazioni. Tra i più utili ci sono il miglioramento automatico, la regolazione della luminosità, la correzione dei colori e alcuni strumenti essenziali come ritaglio e rotazione.

La parte interessante è che molte di queste funzioni sono supportate direttamente dal modello AI Nano Banana, progettato per lavorare sul dispositivo senza pesare sulle risorse e senza inviare le immagini al cloud. Questo significa più rapidità, meno consumo di dati e un livello di privacy superiore, visto che tutto resta sullo smartphone.

Alcune opzioni offrono anche suggerimenti intelligenti, come miglioramenti mirati per soggetti in controluce o correzioni rapide per foto sfocate. Il tutto mantenendo un’interfaccia semplice, quasi “invisibile”, che appare solo quando si seleziona una foto da inviare.

Una funzione pensata per la messaggistica quotidiana

A differenza dei ritocchi più avanzati disponibili altrove, Nano Banana punta sulla praticità: piccoli miglioramenti che rendono una foto più chiara o più leggibile quando la si invia in chat. Non si parla quindi di editing pesante, ma di ritocchi utili per la comunicazione quotidiana.

Questa logica è perfetta per Google Messaggi, dove l’obiettivo è rendere le conversazioni più ricche e immediate. Una foto migliorata rapidamente prima dell’invio può aiutare a far capire meglio il contenuto, soprattutto quando si condividono dettagli, documenti, prodotti o scatti al volo.

Rollout graduale ma già attivo

Come spesso accade, la distribuzione della funzione è graduale e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi. L’arrivo in Italia indica comunque che Google considera Nano Banana abbastanza stabile per un rollout più ampio, e che presto diventerà parte integrante dell’esperienza di Google Messaggi insieme alle funzioni RCS già note.