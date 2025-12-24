Musk interviene riguardo il controllo del marchio “Twitter”

Di recente, Elon Musk ha rafforzato il controllo di X sui marchi legati a Twitter. Tale intervento, riguarda la crescente minaccia di Operation Bluebird. Nelle ultime ore, la piattaforma ha aggiornato i propri Termini di Servizio, ribadendo ufficialmente che Twitter, Tweet e il celebre uccellino blu restano proprietà esclusiva di X. Allo stesso tempo, il team legale del social network ha avviato una contro-denuncia, dichiarando il pieno possesso dei marchi e dei loghi associati. Mettendo fine a qualsiasi dubbio su eventuali diritti ceduti. I nuovi termini entreranno in vigore il 15 gennaio 2026 e chiariscono che nessuno potrà utilizzare i nomi X o Twitter, né i relativi domini, marchi o loghi, senza un’autorizzazione scritta. Prima di tale aggiornamento, la normativa interna faceva riferimento solo a X, lasciando spazi di interpretazione su Twitter e aprendo la strada alla contestazione legale.

Elon Musk: ecco la nuova strategia riguardo il marchio “Twitter”

Tutto è nato da una denuncia depositata il 2 dicembre presso l’U.S. Patent and Trademark Office da Operation Bluebird, una startup fondata da due avvocati, uno dei quali con esperienza nella protezione dei marchi di Twitter. Secondo la startup, il rebranding in X rappresenterebbe una rinuncia implicita al marchio “Twitter”. A supporto della tesi, viene citato un post di Elon Musk del 23 luglio 2023, in cui annunciava l’addio imminente al brand.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Operation Bluebird punta a riportare in vita il vecchio Twitter, prima della gestione Musk, con uno slogan: “Make Twitter Great Again”. In tale ottica, hanno lanciato il sito Twitter.new, ancora non operativo ma già aperto a iscrizioni e potenziali utenti interessati.

Molti osservatori rimangono scettici sulla reale fattibilità del progetto. Ipotizzando che possa trattarsi di un tentativo di sfruttamento commerciale del marchio. Nonostante ciò, la vicenda lascia presagire una battaglia legale lunga e complessa. Con tale mossa, Musk ribadisce la piena titolarità dei marchi e invia un chiaro messaggio: ogni tentativo di appropriazione di Twitter sarà ostacolato legalmente.