MSI lancia MAESTRO 500 WIRELESS: cuffie da 90 ore

MSI presenta le nuove MAESTRO 500 WIRELESS, cuffie pensate per accompagnare gli utenti durante lavoro, intrattenimento, chiamate e ascolto musicale. Il nuovo modello combina cancellazione attiva del rumore, autonomia estesa e una gestione intelligente dell’audio, proponendo una soluzione versatile per l’utilizzo quotidiano.

Le cuffie arrivano sul mercato italiano nelle colorazioni Navy e Black con un prezzo consigliato di 69,99 euro. Il modello è disponibile attraverso lo store ufficiale MSI e Amazon.

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Audio immersivo e controllo del rumore intelligente

Le MSI MAESTRO 500 WIRELESS puntano su un’esperienza sonora completa grazie ai driver da 40 mm capaci di supportare una risposta in frequenza fino a 40 kHz. Una configurazione studiata per offrire un ascolto dettagliato sia durante la riproduzione musicale sia nelle sessioni dedicate ai contenuti multimediali.

La tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) permette di ridurre i rumori esterni, creando un ambiente più isolato quando serve maggiore concentrazione. Per le situazioni in cui è importante mantenere il contatto con ciò che accade intorno, MSI integra invece la modalità Trasparenza, che lascia percepire l’ambiente circostante senza rimuovere le cuffie.

Il sistema audio viene completato da microfoni con tecnologia beamforming e ENC (Environmental Noise Cancellation), progettati per migliorare la qualità delle comunicazioni riducendo i disturbi di fondo durante le chiamate. Il microfono dispone inoltre di una funzione mute a ribalta, che permette di interrompere o riattivare rapidamente l’acquisizione della voce semplicemente sollevando o abbassando il braccio del microfono.

Connettività multipla e autonomia fino a 90 ore

Le nuove cuffie MSI sono progettate per adattarsi a diversi scenari grazie alla presenza di più modalità di collegamento. Le MAESTRO 500 WIRELESS supportano la connessione wireless a 2,4 GHz, il Bluetooth 5.4 e il collegamento tradizionale tramite jack audio da 3,5 mm.

Questa configurazione permette di utilizzare lo stesso dispositivo con computer, dispositivi mobili e altre piattaforme compatibili, passando facilmente da un ambiente all’altro. Uno degli elementi principali del nuovo modello è la batteria, che offre fino a 90 ore di utilizzo con una singola ricarica. La lunga autonomia rende le cuffie adatte a giornate di lavoro prolungate, viaggi e sessioni di intrattenimento senza la necessità di ricariche frequenti. La ricarica rapida consente inoltre di recuperare velocemente energia quando necessario, mantenendo elevata la praticità nell’uso quotidiano.

Design pieghevole e disponibilità

Oltre alle caratteristiche tecniche, MSI ha lavorato anche sull’aspetto pratico delle MAESTRO 500 WIRELESS. Il design pieghevole permette di ridurre l’ingombro durante il trasporto, rendendo più semplice portare le cuffie con sé.

Il nuovo modello è disponibile in Italia nelle versioni Navy e Black. La colorazione Navy è proposta anche attraverso lo store ufficiale MSI, mentre entrambe le varianti sono acquistabili su Amazon. Le MSI MAESTRO 500 WIRELESS arrivano con un prezzo consigliato di 69,99 euro, posizionandosi come una soluzione dedicata a chi cerca un unico dispositivo capace di unire comfort, autonomia e funzioni audio avanzate.