MOVA al CES 2026: novità che vanno dalla cura del giardino alle stampanti 3D

Al CES 2026 MOVA ha mostrato una gamma articolata di soluzioni per la casa che punta su automazione avanzata e gestione precisa delle superfici. L’S70 Ultra Roller è stato presentato come robot dotato di tecnologia HydroForce, capace di combinare spruzzatura di acqua fresca, lavaggio ad alta pressione, raccolta e rimozione immediata dell’acqua sporca per limitare la contaminazione secondaria. Il rullo estensibile consente una pulizia da bordo a bordo, mentre AutoShield protegge i tappeti. Il corpo da 90 mm, la navigazione radar CovertSense e la stazione base all-in-one con lavaggio del panno a 100°C e asciugatura ad aria a 70°C completano il profilo MOVA.

Il P70 Pro Ultra è stato collocato invece in una fascia media con specifiche di livello elevato, grazie a 30.000 Pa di aspirazione, sistema di pulizia a 260 giri al minuto, pressione verso il basso di 12 N e sanificazione automatica a 100°C, con copertura bordo-bordo MaxiReach e gestione intelligente dei tappeti con sollevamento automatico del mocio.

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Con il V70 Ultra Complete l’aspirazione sale a 40.000 Pa, abbinata a panno FlexiPress a 300 giri al minuto, tecnologia StepMaster 2.0 per gli ostacoli e navigazione AI Customized Obstacle Avoidance Master. Il raccoglitore EcoCycle senza sacchetto mantiene poi elevati standard igienici. Il MOBIUS 60, premiato con Innovation Award, introduce la personalizzazione per zone tramite MopSwap Hub, riconoscimento AI della stanza e del materiale del pavimento con selezione automatica di panni e detergenti.

Giardino autonomo e controllo avanzato

Per l’esterno MOVA ha ampliato l’offerta con i tosaerba LiDAX Ultra e ViAX. LiDAX Ultra AWD Flex utilizza il rilevamento 3D UltraView 2.0, un design compatto e manovrabilità in passaggi fino a 0,6 metri. La linea LiDAX Ultra include modelli da 800 a 2000 metri quadrati, con LiDAR a 360°, telecamera HDR 1080p con AI, rilevamento di oltre 300 ostacoli, campo visivo completo, mappatura in tempo reale, regolazione dinamica del percorso, prestazioni notturne, sistema UltraTrim 1.0, ruote per pendenze fino al 45% e gestione avanzata tramite app con oltre 150 zone.

I modelli maggiori integrano 4G per una connettività stabile. Il modello ViAX mova poi pensata per giardini tra 250 e 500 m², con visione artificiale UltraEyes, assenza di cavi perimetrali, doppie telecamere AI Ultra-HDR, rilevamento fino a 50 metri, oltre 300 ostacoli, taglio a U e gestione completa via app. Il ViAX 500 integra UltraEyes 2.0 con doppia visione e LiDAR a 360°. In ciò il NAVAX AWD completa il quadro con NRTK, doppia visione AI e LiDAR ad alta precisione per coprire fino a 1,5 acri al giorno.

Piscina, finestre e stampa 3D

Rover X10 estende l’automazione alla piscina con tecnologia 7-in-1 OMNI Clean, aspirazione da 10.000 GPH, Precision FloatDrive, mappatura AquaScan, intelligenza PoolNav, spazzole EdgeDrive e rilevamento AquaSonar, operando dal fondo alla linea di galleggiamento in un solo ciclo MOVA. L’N1 affronta la pulizia dei vetri con dimensioni compatte, pianificazione intelligente del percorso e doppia ala nebulizzata per superfici prive di aloni.

La Palette 300 segna poi l’ingresso nella stampa 3D con un sistema silenzioso fino a 48 dB, velocità di 800 mm/s, accelerazione di 25.000 mm/s², 12 ugelli intelligenti, funzionalità multimateriale e combinazione fino a 36 colori e 12 materiali con precisione di ±0,02 mm. I 50 sensori, le 4 telecamere AI, la calibrazione automatica, la purificazione dell’aria e l’integrazione con sei moduli RFD-6 per 36 bobine con essiccazione indipendente delineano un ecosistema completo per MOVA.