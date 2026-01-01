Motorola X70 Air Pro Slim prende forma: profilo ultra sottile e autonomia al centro

La famiglia X70 Air di Motorola è pronta ad allargarsi. Dopo il debutto di Moto X70 Air avvenuto a ottobre, l’azienda ha lasciato intendere in modo piuttosto esplicito che è in arrivo anche Motorola X70 Air Pro, una variante pensata per alzare l’asticella senza rinunciare a uno dei punti chiave della serie: lo spessore ridotto. I primi indizi arrivano direttamente dalla comunicazione ufficiale apparsa su Weibo, dove il nuovo modello viene descritto come “più Pro e con ancora più AI”.

Un design sottilissimo che resta il punto fermo

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Le aspettative sul design sono abbastanza chiare. Anche il modello Pro dovrebbe mantenersi attorno ai 6 millimetri di spessore, seguendo la filosofia già vista su X70 Air. Motorola sembra voler dimostrare che uno smartphone estremamente sottile non deve per forza scendere a compromessi drastici sull’autonomia, un tema sempre più centrale nel confronto tra dispositivi slim.

Batteria e ricarica: il possibile vero salto in avanti

Proprio sul fronte batteria emergono le differenze più interessanti. Moto X70 Air integra già una cella da 4.800 mAh, un valore elevato considerando il profilo compatto, superiore anche a quello di modelli sottili come iPhone Air o Galaxy S25 Edge. Secondo quanto suggerito dalla certificazione 3C, Motorola X70 Air Pro dovrebbe supportare la ricarica rapida a 90W, contro i 68W della versione base.

Non è ancora chiaro se questo dato nasconda anche una capacità superiore o se il miglioramento riguardi solo la velocità di ricarica. In entrambi i casi, l’obiettivo sembra essere quello di rendere l’autonomia meno penalizzante rispetto allo spessore contenuto.

Il nodo processore tra ambizione e prudenza

Altro punto molto discusso è il processore. Alcune indiscrezioni parlano dell’adozione del futuro QualcommSnapdragon 7+ Gen 5, una soluzione coerente con un posizionamento premium ma non estremo. Altri rumor spingono ancora più in alto, ipotizzando addirittura uno Snapdragon 8 Gen 5, che trasformerebbe di fatto X70 Air Pro in un vero top di gamma in formato slim.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e Motorola mantiene il massimo riserbo. Le informazioni disponibili suggeriscono però che il lancio potrebbe avvenire a inizio gennaio, segno che l’annuncio non sarebbe lontano.

Una sfida sempre più interessante nel segmento slim

Con X70 Air Pro Slim, Motorola sembra voler rafforzare la propria presenza in una nicchia in crescita, quella degli smartphone sottili ma completi. Se le promesse su batteria e prestazioni verranno mantenute, il nuovo modello potrebbe diventare un riferimento per chi cerca un dispositivo elegante, leggero e capace di reggere un uso quotidiano intenso.