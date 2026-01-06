Motorola Signature, tutte le novità svelate

Motorola si appresta a presentare il proprio flagship assoluto. Tale dispositivo prenderà il nome di Motorola Signature e rappresenterà l’apice della tecnologia e del design del produttore.

In attesa del lancio ufficiale che avverrà nel corso dei prossimi giorni, il noto leaker Evan Blass è riuscito ad ottenere importanti informazioni sul dispositivo. Grazie ai dettagli condivisi sul proprio profilo X ha rivelato le specifiche complete del Motorola Signature. Lo smartphone sarà caratterizzato da un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici dotato di una risoluzione da 1.5K pari a 2780 x 1264 pixel.

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Il pannello avrà una densità di 446 ppi e un valore di refresh rate adattivo in grado di raggiungere i 165Hz. La luminosità di picco supererà i 6.200 nit e lo smartphone supporterà le tecnologie Dolby Vision e HDR10+ per garantire una qualità visiva eccellente. Il display integrerà anche un sensore per la lettura delle impronte digitali e sarà protetto da un rivestimento Gorilla Glass Victus 2 ad elevata resistenza ad urti e graffi.

Motorola Signature sta per arrivare. Scopriamo le specifiche sorprendenti di questo flagship all’avanguardia.

Device: motorola signature Processor: Snapdragon 8 Gen 5 (3nm)

Expandable Storage: 256GB UFS 4.1 | 512GB UFS 4.1 | 1TB UFS 4.1

Memory (RAM): 12GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X

Security: On-screen ultrasonic fingerprint reader | Face Unlock | ThinkShield Sensors: Proximity… pic.twitter.com/BT40uHz4tH — Evan Blass (@evleaks) January 4, 2026

Le prestazioni di Motorola Signature saranno assicurate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 con 12GB o 16GB di RAM LPDDR5x a supporto e fino a 1TB di memoria UFS 4.1. Passando al comparto fotografico, il dispositivo potrà contare su una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony LYT-828.

La lente ultra grandangolare da 50 megapixel si affiancherà ad un teleobiettivo periscopico Sony LYT-600 da 50 megapixel con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x. La fotocamera frontale, invece, sarà sempre da 50 megapixel con sensore Sony LYT-500.

Passando alla batteria, ci aspettiamo una capacità da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless. Sarà presente anche la ricarica inversa sia in modalità cablata fino a 10W o wireless fino a 5W.

Passando al software di sistema, il Motorola Signature sarà lanciato con Android 16 preinstallato e con l’ultima versione disponibile dell’interfaccia Hello UX. Il dispositivo potrà contare su sette anni di aggiornamenti garantiti, diventando il primo smartphone dell’azienda ad ottenere un supporto così importante.