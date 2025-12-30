Motorola Signature: il ritorno del vero flagship Android

Dopo un lungo periodo fatto più di silenzi che di annunci, Motorola sembra finalmente pronta a rientrare nella conversazione che conta davvero: quella dei flagship Android senza asterischi. Non pieghevoli, non esperimenti di nicchia, ma uno smartphone “classico” che vuole giocarsela ad armi pari con i nomi più ingombranti del settore. Il nome in codice, o forse già quello definitivo, è Signature, e il messaggio che lo accompagna è tutto fuorché timido.

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Snapdragon 8 Gen 5 e stilo: cosa sappiamo del nuovo Motorola

Il primo segnale arriva dall’India, uno dei mercati più strategici per Motorola negli ultimi anni. Flipkart, partner storico del brand, ha pubblicato una pagina teaser con una frase che dice molto più di quanto sembri: “Signature Class is coming soon”. Non c’è una data, non ci sono immagini ufficiali complete, ma il sottotesto è chiaro. Qui non si parla di un medio gamma ben rifinito, ma di un dispositivo pensato per stare in alto, sia per prezzo sia per ambizioni.

A dare sostanza a queste promesse ci hanno pensato, come spesso accade, i benchmark. Signature è comparso su Geekbench mostrando una scheda tecnica che non lascia spazio a interpretazioni prudenti. Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB di RAM e prestazioni che lo posizionano direttamente nella fascia dei top attesi per il 2026. Motorola, insomma, non sembra voler tornare sul palco in punta di piedi, ma con l’intenzione di farsi notare subito.

Anche sul fronte del design, dalle immagini non ufficiali trapelate in rete emerge una certa sicurezza. Linee pulite, bordi curvi, uno schermo ampio che dovrebbe attestarsi intorno ai 6,7 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz. Nulla di rivoluzionario, ma una scelta coerente con quello che oggi ci si aspetta da un vero flagship: qualità visiva elevata senza sacrificare troppo l’autonomia. Sul retro, invece, Motorola sembrerebbe puntare su un modulo fotografico triplo da 50 megapixel, suggerendo un approccio più orientato alla versatilità reale che alla corsa al sensore più grande.

Signature di Motorola sfida Galaxy S26 Ultra con uno stilo unico

C’è però un dettaglio che potrebbe cambiare il modo in cui Signature viene percepito, soprattutto dagli utenti più esigenti: la possibile integrazione di uno stilo. Se questa indiscrezione dovesse trovare conferma, Motorola si infilerebbe in un territorio che da anni ha un padrone quasi incontrastato. Il confronto con il Galaxy S26 Ultra diventerebbe inevitabile, non tanto per una questione di specifiche, quanto per filosofia. Offrire uno stilo oggi significa parlare a chi usa lo smartphone anche come strumento creativo o professionale, non solo come schermo su cui scorrere contenuti.

In fondo, Signature sembra voler raccontare proprio questo: il ritorno di Motorola a una visione più ambiziosa, meno prudente, forse anche più rischiosa. Non sappiamo ancora se basterà per riportare il brand stabilmente tra i protagonisti del segmento premium, ma una cosa è certa. Questa volta Motorola non si sta limitando a partecipare: sta provando a lasciare il segno.