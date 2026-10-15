VisionQuest su Disney+: la serie che chiude la Fase 6 Marvel

È arrivata mercoledì su Disney+ VisionQuest, la nuova miniserie Marvel che mette al centro l’androide Visione e che rappresenta un passaggio importante per l’intero universo cinematografico dello studio. Il debutto è avvenuto con i primi due episodi, disponibili in esclusiva sulla piattaforma, e con questa uscita prende forma l’ultimo tassello di un percorso narrativo cominciato qualche anno fa e seguito con grande attenzione dagli appassionati.

Insieme a WandaVision e Agatha All Along, due delle produzioni più belle firmate Marvel Studios negli ultimi anni, la nuova serie completa infatti una vera e propria trilogia televisiva. E non si tratta di un dettaglio da poco, perché proprio con questo capitolo si chiude ufficialmente la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, il celebre MCU che da tempo intreccia cinema e piccolo schermo.

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Il calendario delle uscite di VisionQuest

La distribuzione segue un ritmo ben preciso. Ogni mercoledì arrivano due nuovi episodi e questo schema andrà avanti fino al 28 ottobre. Da lì in poi la formula cambia leggermente, perché il settimo e l’ottavo episodio di VisionQuest verranno trasmessi uno alla volta, rispettivamente il 4 e l’11 novembre, accompagnando così gli spettatori fino all’ultimo atto della storia.

Per seguire la serie dall’inizio alla fine serve un abbonamento Disney+ attivo. Le tariffe partono da 5,99 euro al mese, una cifra legata alla sottoscrizione della durata di sei mesi.

La trama tra Edimburgo, Ultron e un figlio ritrovato

A vestire ancora una volta i panni dell’androide è Paul Bettany. Dopo la resurrezione avvenuta in WandaVision, il personaggio si è costruito una vita in apparenza tranquilla e lavora in un pub di Edimburgo. Non un locale qualunque, però. Si tratta dello stesso posto che frequentava insieme a Wanda Maximoff nel periodo in cui i due vivevano in clandestinità, un luogo quindi carico di ricordi.

Quando cala la notte le cose si fanno più complicate. Visione riposa, ma solo tra virgolette, perché in realtà si rifugia all’interno del proprio spazio mentale. Qui dialoga con le intelligenze artificiali J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. ed E.D.I.T.H., vecchie conoscenze per chi segue la saga da tempo. Nello stesso luogo però abita anche Ultron, interpretato da James Spader, e l’androide è costretto a resistere alla sua influenza senza lasciarsi travolgere.

C’è poi un secondo filone narrativo che sorregge il racconto. Al centro si trova il mistero che avvolge un ragazzo di 18 anni originario di Londra, ritenuto la reincarnazione del figlio di Visione. Sarà proprio insieme a lui che il protagonista finirà per darsi alla fuga, dopo aver scoperto che sulla sua testa è stata messa una taglia.

Quanto costa vedere la serie su Disney+

I piani semestrali di Disney+ sono in promozione per un periodo di tempo limitato, sempre a partire da 5,99 euro al mese. Una volta terminati i sei mesi in offerta, ciascun piano si rinnoverà al prezzo in vigore al momento del pagamento, che parte da 6,99 euro al mese e non prevede alcun vincolo.

Lo sconto più consistente è riservato al piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese invece dei consueti 15,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid