Motorola Edge 70 Ultra sfiderà Galaxy S26 Ultra grazie ad una caratteristica

Le ultime indiscrezioni indicano che Motorola Edge 70 Ultra potrebbe presentarsi sul mercato con una caratteristica ormai rara nel mondo Android: il supporto nativo al pennino. Secondo quanto riportato da Android Headlines, una delle fonti più affidabili sulle strategie della casa alata, Motorola sarebbe pronta a riportare la stylus in un contesto premium, proprio mentre anche Samsung starebbe valutando il futuro della S Pen sui modelli Ultra.

Un’eredità dalla linea Moto G Stylus, ma in chiave top di gamma

Motorola non parte da zero in questo campo. L’azienda offre da tempo la gamma Moto G Stylus, costruita intorno all’uso del pennino per attività rapide, schizzi e note. La novità sarebbe quindi nell’adattare quell’esperienza a un dispositivo di fascia superiore, dotato di un hardware molto più evoluto.

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L’Edge 70 Ultra, secondo le voci attuali, dovrebbe utilizzare Snapdragon 8 Gen 5, un chip di livello elevato che si posiziona leggermente sotto Snapdragon 8 Elite Gen 5, atteso su Galaxy S26 Ultra. .

Il nodo del design: stylus interna o esterna?

Resta da chiarire come Motorola intenda implementare il pennino. Le possibilità sono due: un alloggiamento integrato nella scocca, come avviene sui Galaxy S Ultra e sui Moto G Stylus, oppure una stylus esterna abbinata a una custodia dedicata. La scelta influirà in modo diretto su spessore, ergonomia e posizionamento del prodotto. .

Un arrivo previsto a inizio 2026 e un segmento in cerca di concorrenti

Le tempistiche indicate parlano di un lancio nei primi mesi del 2026, probabilmente vicino alla presentazione della serie Galaxy S26. Se confermato, il supporto al pennino trasformerebbe Edge 70 Ultra nell’unica alternativa reale ai Galaxy S Ultra per chi cerca un flagship orientato alla produttività. Un segmento ristretto ma ben definito, in cui Motorola potrebbe ritagliarsi uno spazio prezioso proprio mentre Samsung valuta come evolvere l’esperienza S Pen.