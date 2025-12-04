Motorola Edge 70 Ultra avvistato in un nuovo render

È da diverso tempo che si parla in rete dell’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di punta del produttore tech Motorola e ora abbiamo delle ulteriori conferme. In queste ultime ore, infatti, sono state pubblicate in rete quelle che dovrebbero essere le immagini renders del prossimo Motorola Edge 70 Ultra. A pubblicare queste immagini è stato il noto sito web del settore Android Headlines. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Motorola Edge 70 Ultra, emergono in rete le prime immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete quelle che sembrano essere le immagini renders del prossimo smartphone di punta del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Edge 70 Ultra. Le immagini in questione sono state pubblicate sul noto sito web del settore Android Headlines, quindi possiamo ritenerle piuttosto attendibili.

Osservando queste immagini, la prima cosa che risalta alla vista è sicuramente il design di questo smartphone. Quest’ultimo, quindi, dovrebbe avere sul retro un modulo fotografico di forma quadrata leggermente rialzato. Dovrebbe essere collocato in alto sul lato sinistro della backcover. Al suo interno, dovrebbero trovare posto tre sensori fotografici, i quali dovrebbero essere poi affiancati da un piccolo flash LED. Al centro della backcover dovrebbe essere poi collocato il logo del marchio Motorola. È poi possibile scorgere dalle immagini due delle possibili colorazioni che potrebbero essere rese disponibili al momento del debutto. Una sembra essere color oro-sabbia, mentre la seconda sembra tenere sulle tonalità più scure.

Per il momento questo è quello che è possibile capire da queste immagini. In queste ultime settimane erano comunque emerse in rete alcune informazioni degne di nota. Tra queste, sembra infatti essere ormai pressoché confermata la presenza del potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5, il quale dovrebbe poi essere supportato da ben 16 GB di memoria RAM.