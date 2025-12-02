Motorola Edge 70 in arrivo anche in Swarovski Edition

Nonostante sia stato presentato poche settimane fa, sembra che il produttore tech Motorola abbia intenzione di presentare già una nuova versione del suo ultimo smartphone. Ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Edge 70. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, questo device potrebbe arrivare molto presto in una edizione limitata nota con il nome di Swarovski Edition. Vediamo qui di seguito le novità.

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Motorola Edge 70 presto in arrivo nella nuova Swarovski Edition

A quanto pare il produttore tech Motorola presenterà molto presto una nuova versione del suo ultimo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Edge 70, che potrebbe dunque arrivare in una nuova versione denominata Swarovski Edition. A rivelare questa notizia è stata una voce piuttosto nota del settore. Si tratta del leaker Evan Blass. Quest’ultimo ha anche pubblicato una prima immagine di questo device.

Come è possibile osservare anche dall’immagine, il nuovo smartphone di casa Motorola si distingue per la presenza di una backcover molto particolare. Quest’ultima è infatti realizzata in pelle vegana nella colorazione bianca, che sarà denominata presumibilmente Cloud Dancer. La cosa che però lo rende unico è la presenza di ben 14 Swarovski. Oltre a questo, non cambierà pressoché nulla dal punto di vista tecnico. Le specifiche, infatti, saranno sempre le seguenti: