Motorola Edge 60 è da COMPRARE SUBITO su Amazon con questo prezzo

Motorola Edge 60 è uno smartphone di fascia media che vuole dire la sua in un mercato effettivamente ricchissimo di opportunità di acquisto e di possibilità, una soluzione completa e funzionale, con tante prestazioni e specifiche tecniche di alto livello. Amazon decide di renderlo ancora più facilmente accessibile da parte del pubblico, mettendo a disposizione uno sconto tra i migliori di sempre.

Osservando da vicino la scheda tecnica, prima di tutto notiamo dimensioni di 161,2 x 73,08 x 7,95 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 179 grammi, e la resistenza all’acqua/agenti atmosferici. Ciò porta ad avere tra le mani un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un P-OLED di alta qualità, grazie alla sua densità di 446 ppi, oltre 16 milioni di colori, 120 hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass 7i.

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Il processore è perfettamente a fuoco nella fascia di prezzo di posizionamento, essendo comunque un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando anche per la solita GPU Mali-G615 MC2, oltre a un elevato quantitativo di GB di RAM (8), con a fianco 256GB di memoria interna. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’ampia batteria da 5000mAh, perfetta per poter utilizzare lo smartphone per diversi giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica.

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Motorola Edge 60: lo sconto Amazon da impazzire

L’utente interessato all’acquisto di Motorola Edge 60, deve comunque sapere che la spesa finale è di soli 212,45 euro, contro i 399 euro previsti in origine di listino. Il rapporto qualità/prezzo è nettamente favorevole per tutti, soprattutto se l’acquisto viene effettuato al seguente link.

Le colorazioni tra cui poter scegliere sono sostanzialmente un paio, senza vincoli o limitazioni particolari, ma attenzione al prezzo che potrebbe cambiare in base a quella che sceglierete.