Motorola Edge 50 Ultra riceve l’update ad Android 16

Il Motorola Edge 50 Ultra inizia a ricevere ufficialmente Android 16 in versione stabile. La fase di beta test è iniziata lo scorso mese e il produttore è soddisfatto dei feedback ricevuti tanto che l’update è in fase di rilascio per tutti gli utenti.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Ytechb, l’update in fase di rilascio in brasile porta il firmware del dispositivo alla versione W1UV36H.61-15. Il peso del pacchetto di installazione è di circa 1.6GB e sarà necessario scaricare il nuovo software prima di procedere all’installazione.

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Il roll-out, come sempre in questi casi, avviene a scaglioni e sarà necessario qualche giorno per permettere a tutti i dispositivi di aggiornarsi. Gli utenti più impazienti potrebbero provare a forzare l’update andando su Impostazioni e, dopo aver cliccato sul menu Aggiornamenti di sistema selezionare Verifica aggiornamenti.

Motorola Edge 50 Ultra si sta aggiornando ad Android 16 con novità pensate per migliorare l’usabilità quotidiana del device

L’interfaccia utente non subirà grandi modifiche ma ci saranno cambiamenti in varie aree tra cui le Impostazioni. Il changelog rilasciato da Motorola indica diverse migliorie pensate per migliorare l’usabilità del dispositivo insieme ad alcune feature inedite.

Gli utenti potranno scegliere di attivare il flash lampeggiante quando si riceve una chiamata. Si tratta di una soluzione che permette di avere una notifica visiva nel caso in cui lo smartphone sia in modalità silenziosa e con lo schermo coperto.

Tra le novità spicca anche la Notification cooldown, un sistema che previene l’invio di notifiche multiple e in rapida successione dalla stessa app. In questo modo si limiterà il numero di notifiche, oltre a garantire una maggiore sicurezza contro le minacce e le vulnerabilità.

I Motorola Edge 50 Ultra si arricchiscono anche con le modalità personalizzate nell’app Impostazioni. Questa soluzione permette di creare profili differenti per avere accesso a diverse attività.

Ricordiamo che il rilascio è attualmente in corso e potrebbero volerci alcuni giorni prima che i device visualizzino la notifica di aggiornamento.