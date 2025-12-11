Motorola e Bose: emerse immagini del nuovo speaker smart

Le prime immagini del nuovo Soundflow, lo speaker Bluetooth nato dalla collaborazione tra Motorola e Bose, stanno alimentando l’interesse del settore. La diffusione del materiale fotografico ha rivelato un dispositivo che punta chiaramente a inserirsi nel panorama degli altoparlanti intelligenti compatti, ciò anche se le due aziende non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Le immagini mostrano un dispositivo dalle linee verticali pronunciate, rivestito in tessuto e disponibile in una variante chiara e in una scura. L’approccio estetico richiama prodotti già familiari al pubblico, ma introduce alcuni elementi distintivi.

Ad esempio, il bordo luminoso collocato nella parte alta dello speaker incornicia un’area di comandi tattili che si sviluppa su una superficie superiore completamente piatta. A emergere visivamente sono i due loghi, quello di Bose e la “M” di Motorola, affiancati dai simboli dedicati alla gestione del volume e da un’icona del microfono che suggerisce la presenza di funzionalità vocali. Sulla base trova posto anche il marchio esteso di Motorola.

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Motorola e Bose lavorano al loro nuovo altoparlante smart

Nonostante la quantità limitata di informazioni, la collocazione del Soundflow in un segmento preciso del mercato appare già piuttosto leggibile. Le sue dimensioni, unite al design essenziale, fanno pensare a un posizionamento vicino a quello dei modelli più accessibili degli smart speaker Google, come Nest Mini e Nest Audio. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su prezzo e lancio.

Inoltre, resta ancora da chiarire quale sarà il ruolo dell’integrazione software. Il rapporto consolidato tra Motorola e l’ecosistema Google fa ritenere credibile l’arrivo di funzioni smart complete e, se così fosse, la compatibilità con Gemini diventerebbe una possibilità concreta. Una prospettiva che, se confermata, farebbe del Soundflow un modello in grado di unire la componente audio sviluppata da Bose con l’esperienza d’uso che gli utenti Motorola già conoscono attraverso Android e i servizi di Mountain View.

Per ora, il Soundflow rimane un progetto “riservato”. Non resta che attendere l’evolversi della situazione per capire se tale speaker rappresenterà un semplice esperimento congiunto o l’inizio di una presenza più strutturata di Motorola e Bose nel settore degli smart speaker compatti.