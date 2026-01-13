Monitoraggio glicemia: arriva un sistema non invasivo?

Nel mondo della tecnologia applicata alla salute c’è una promessa che ritorna ciclicamente: riuscire a misurare la glicemia senza bucare la pelle. È un’idea che attira da anni ricercatori, aziende e utenti, soprattutto perché tocca un bisogno molto concreto. I grandi nomi del settore, Apple in testa, lavorano da tempo a soluzioni di tal tipo, ma finora i risultati sono rimasti confinati ai laboratori o alle indiscrezioni. Proprio per tale motivo, quando al CES 2026 di Las Vegas è comparso un piccolo dispositivo chiamato Isaac, l’attenzione si è accesa subito. A presentarlo è stata PreEvnt, una sussidiaria di Scosche Industries, azienda americana conosciuta soprattutto per accessori tech e car audio. Isaac, almeno a prima vista, non ha nulla dell’apparecchio medico tradizionale: è poco più grande di un AirTag e si indossa come una collana. Un oggetto discreto pensato per restare addosso tutto il giorno senza farsi notare. La batteria promette un’intera giornata di utilizzo continuo e la ricarica avviene tramite USB-C.

Arriva Isaac per il monitoraggio della glicemia

L’obiettivo dichiarato è stimare i livelli di zucchero nel sangue ventiquattro ore su ventiquattro, senza punture, sensori sottocutanei o altre tecniche invasive. Se funzionasse davvero, Isaac potrebbe diventare uno strumento interessante per chi convive con il diabete di tipo 1 o 2, ma anche per persone in fase prediabetica o solo curiose di monitorare il proprio stato metabolico con maggiore continuità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Isaac non rileva il glucosio nel sangue, ma analizza il respiro dell’utente alla ricerca di specifici biomarcatori, come l’acetone, che sono spesso associati a variazioni glicemiche. È un approccio indiretto, ma anche complesso, perché richiede correlazioni stabili e affidabili tra dati biologici che possono essere influenzati da molti fattori esterni.

Ed è qui che entra in gioco la cautela. Il dispositivo è attualmente oggetto di uno studio clinico presso l’Indiana University di Indianapolis. Qui una prima fase di test coinvolge pazienti tra i dodici e i diciannove anni con diabete di tipo 1. I risultati vengono confrontati con quelli dei sensori CGM tradizionali, considerati oggi lo standard di riferimento. In un secondo momento, la sperimentazione verrà estesa anche a soggetti con diabete di tipo 2, ampliando il campo di validazione. I primi dati dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, e saranno cruciali per capire se Isaac può davvero mantenere le promesse.