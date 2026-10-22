Monitor gaming MSI curvo a 99€: 180 Hz al minimo storico

Chi cerca uno schermo per giocare senza spendere troppo trova oggi su Amazon un’occasione concreta, perché il monitor da gaming MSI con pannello curvo da 24 pollici è sceso a 99€. Il ribasso è del 26% e porta il prezzo finale al minimo storico registrato per questo modello, una soglia che lo rende accessibile anche a chi sta allestendo la sua prima postazione da gioco o vuole semplicemente sostituire un vecchio display ormai stanco.

Il prodotto nasce con un obiettivo preciso, cioè offrire un’esperienza di gioco coinvolgente fatta di immagini fluide e colori vivaci. Il cuore è un pannello VA da 24 pollici con curvatura 1500R, una piega pensata per avvicinare i bordi dello schermo al campo visivo di chi gioca. In pratica lo sguardo resta più dentro la scena e la sensazione di immersione cresce, soprattutto nelle sessioni lunghe, quando ogni dettaglio ai lati dell’inquadratura conta.

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A completare l’impostazione estetica c’è un design frameless, che riduce lo spessore percepito delle cornici. Non si tratta solo di una questione di eleganza: questa scelta torna utile anche a chi desidera affiancare più monitor sulla scrivania, perché lo stacco tra uno schermo e l’altro risulta meno invadente e l’immagine appare più continua.

Fluidità e reattività pensate per il gioco competitivo

Passando alle specifiche tecniche, il monitor MSI offre una risoluzione Full HD a 180 Hz, quindi 1920 x 1080 pixel abbinati a una frequenza di aggiornamento piuttosto alta per questa fascia di prezzo. Il risultato si traduce in movimenti più fluidi sullo schermo e nella possibilità di seguire con maggiore precisione le azioni più rapide, quelle in cui una frazione di secondo può fare la differenza tra vincere e perdere uno scontro.

Il quadro si chiude con un tempo di risposta di 1 ms e con il supporto alla tecnologia Adaptive Sync, che aiuta a sincronizzare il display con la scheda video. Tutti elementi che rendono questo schermo adatto anche ai titoli competitivi e al mondo degli eSport, ambiti dove reattività e stabilità dell’immagine sono richieste quasi obbligatorie e dove un pannello lento si fa notare subito.

Colori, contrasto e ottimizzazione automatica dell’immagine

Sul fronte della qualità visiva il monitor da gaming MSI non si limita alla velocità. Il pannello arriva a gestire fino a 1,07 miliardi di colori grazie alla tecnologia 8 bit + FRC e raggiunge una copertura del 115,8% dello spazio colore sRGB, valori che promettono tinte ricche e sfumature ben definite sia nei giochi sia nella visione di film e contenuti multimediali.

Il contrasto nativo di 3000:1, tipico dei pannelli VA, contribuisce a rendere più profonde le tonalità scure, un aspetto apprezzabile nelle ambientazioni notturne o nei titoli dall’atmosfera cupa. A questo si aggiunge la funzione MSI AI Vision, che interviene per ottimizzare luminosità e colori dell’immagine. Il tutto viene proposto su Amazon a 99€ con lo sconto del 26%, il prezzo più basso mai raggiunto finora da questo schermo curvo da 24 pollici.

Fonte: TecnoAndroid