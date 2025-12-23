Monitor da gaming AOC in sconto ASSURDO su Amazon

Il gaming da PC sta diventando sempre più diffuso e comune, poiché basta una spesa relativamente ridotta per avere tra le mani un PC desktop di buona qualità che vi possa tenere compagnia per anni. Tuttavia, avere una buona base non è nulla, se non collegata a un monitor da gaming di qualità. Oggi su Amazon è possibile trovare uno sconto molto interessante che coinvolge l’AOC Gaming CU34G4.

Si tratta di un monitor da gaming Quad HD da 34 pollici, che può raggiungere una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, con un refresh rate di 180Hz, e soprattutto un tempo di risposta ridottissimo: solo 1ms. La compatibilità, e il supporto, con AMD FreeSync Premium, garantisce una resa ancora più in simbiosi con i giochi e il vostro pc. Il monitor è certificato HDR10, per colori sempre più vibranti e precisi, godendo nel contempo di un dettaglio di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo.

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In termini di connettività, il prodotto in oggetto integra una porta HDMI 2.0 (peccato non sia HDMI 2.1), passando anche per una displayPort 1.4 e varie USB-C. Lo stand non si discosta dagli standard AOC a cui siamo stati abituati in passato, ricordando che comunque permette la sola regolazione in altezza. Da notare, inoltre, che il monitor presenta una curvatura sui bordi.

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Monitor da gaming AOC in promozione su Amazon

AOC è da sempre realtà capace di offrire prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, e anche oggi dobbiamo ammettere non essersi assolutamente smentita. Difatti si parte da un listino di 289 euro, e si scende in questi giorni giorni del 25%, in modo tale che il consumatore si ritrova a spendere solamente 217,54 euro. Potete collegarvi subito qui per effettuare l’acquisto, ricordando la spedizione gratuita a domicilio per tutti.