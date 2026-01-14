MIT e la pillola intelligente che comunica l’assunzione del farmaco

Il MIT firma una delle innovazioni più promettenti degli ultimi anni nel campo della medicina digitale, presentando una pillola “intelligente”. La sua particolarità? È capace di segnalare con certezza quando una medicina viene realmente assunto dal paziente. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature e nasce per affrontare un problema tanto diffuso quanto sottovalutato. Si tratta della scarsa aderenza alle terapie.

Secondo numerosi studi clinici, una percentuale importante di pazienti non segue correttamente le prescrizioni. Ciò comporta conseguenze potenzialmente gravi. Soprattutto nei casi di HIV, trapianti d’organo, disturbi cardiaci o patologie neuropsichiatriche. In situazioni simili, dimenticare una dose o assumerla in modo irregolare può tradursi in ricoveri evitabili, aggravamenti clinici e costi sanitari elevatissimi. L’idea sviluppata dal MIT non punta al controllo invasivo del paziente. Cerca invece di creare uno strumento affidabile che permetta a medici e sistemi sanitari di sapere se una terapia viene effettivamente seguita. Una simile soluzione migliora così l’efficacia complessiva delle cure e riducendo i rischi legati a errori o dimenticanze.

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Come funziona la pillola del MIT e perché può cambiare la medicina

Dal punto di vista tecnologico, la soluzione del MIT è sorprendentemente semplice e raffinata allo stesso tempo. All’interno della pillola è integrato un minuscolo sistema di comunicazione a radiofrequenza composto da un’antenna e da un microchip di dimensioni microscopiche. Parliamo di circa 400X400 micrometri, paragonabili a due granelli di sabbia. L’antenna è realizzata in zinco e cellulosa. Tutti materiali sicuri per l’organismo e capaci di degradarsi naturalmente nello stomaco nell’arco di circa una settimana.

Il chip, non biodegradabile, attraversa invece il tratto intestinale e viene espulso senza accumularsi nel corpo. Il punto chiave è che il sistema resta completamente inattivo fino al momento dell’ingestione. Solo quando i succhi gastrici dissolvono il rivestimento protettivo, il segnale a radiofrequenza viene attivato. Ciò certifica così che il farmaco è stato assunto. I primi test su animali hanno dimostrato che il segnale può essere rilevato da un dispositivo esterno fino a 60cm di distanza. Un risultato questo che apre la strada a future integrazioni con indossabili o sistemi di monitoraggio domestico.

Secondo i ricercatori, tale tecnologia può essere incorporata in qualunque pillola senza alterarne l’efficacia. Se validata anche nei trial clinici sull’uomo, essa potrebbe segnare un cambio di paradigma nella gestione delle terapie, rendendo la medicina più personalizzata, sicura e orientata alla prevenzione degli errori.