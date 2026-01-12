Microsoft sorprende ancora: Windows 11 26H1 solo per i PC basati sulla piattaforma Snapdragon X2

Con Windows 11 26H1 prende forma una scelta inedita nella storia recente del sistema operativo Microsoft. La nuova release viene progettata esclusivamente per PC basati sulla piattaforma Snapdragon X2 di Qualcomm, segnando una separazione netta rispetto al tradizionale supporto simultaneo delle architetture x86 e ARM. La conferma non arriva da annunci ufficiali, bensì dalle indicazioni dei partner hardware. ASUS ha infatti associato i nuovi ZenBook A14 e A16 proprio a Windows 11 26H1, mentre i modelli ZenBook S14 e S16 con processori Intel e AMD restano ancorati a Windows 11 25H2. Questa distinzione evidenzia una strategia precisa, legata alla necessità di allineare piattaforma software e nuova generazione di chip ARM senza forzare il calendario di rilascio tradizionale.

Bromine e l’evoluzione sotto la superficie

Secondo le informazioni diffuse da Windows Central, Windows 11 26H1 non segue il percorso di aggiornamento leggero visto con la 25H2, basata sulla stessa piattaforma della 24H2. Si parla di una release completamente nuova, identificata internamente con il nome in codice Bromine. Le differenze funzionali rispetto alle versioni precedenti appaiono contenute, mentre il focus si sposta su prestazioni, stabilità e ottimizzazione profonda per i chip Snapdragon X2. L’attenzione si concentra sulla gestione energetica, sull’efficienza dei processi di sistema e su un’integrazione più stretta tra software e hardware, elementi considerati centrali per valorizzare l’architettura ARM nei portatili di fascia premium.

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Alla base della nascita di Windows 11 26H1 emerge un disallineamento strutturale tra il ciclo di sviluppo di Windows e quello dei nuovi processori ARM. Qualcomm necessita di una piattaforma aggiornata per abilitare Snapdragon X2, mentre Microsoft mantiene l’aggiornamento annuale nella seconda metà dell’anno. Da qui nasce una release eccezionale, con precedenti nel 2024, quando Windows 11 24H2 rimase per mesi esclusivo dei primi PC Snapdragon X Plus ed Elite. La differenza sostanziale riguarda la strategia successiva: i sistemi x86 e gli ARM meno recenti sembrano destinati a saltare direttamente alla 26H2, basata su una piattaforma molto simile. Le variazioni restano quindi più formali che strutturali, delineando un percorso parallelo pensato per sostenere l’espansione dell’ecosistema ARM senza frammentare l’esperienza complessiva di Windows.