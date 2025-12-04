Microsoft: aggiornamenti per Outlook, Teams, Edge e Copilot in arrivo nel 2026

La roadmap di Microsoft 365 anticipa una serie di funzionalità che interesseranno alcuni dei servizi più utilizzati dell’ecosistema. Tra gennaio e febbraio 2026 arriveranno aggiornamenti per Outlook, Teams, Edge e Copilot, con l’obiettivo di rendere le attività quotidiane più rapide e organizzate.

Il nuovo Outlook, su Windows e nella versione web, introdurrà finalmente la possibilità di applicare regole alle singole cartelle, e non solo ai messaggi in arrivo. Si tratta di una richiesta avanzata più volte e che promette una gestione più flessibile di caselle molto affollate. La funzione, attesa per gennaio 2026, potrebbe contribuire a migliorare la percezione del nuovo client, spesso criticato per l’assenza di opzioni presenti nella versione classica.

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Anche su Android e iOS è previsto un miglioramento concreto: le notifiche Up Next, pensate per segnalare l’inizio imminente di una riunione e offrire un pulsante “Prepare”. Grazie a Copilot diventerà possibile accedere rapidamente a un riepilogo dei documenti associati all’incontro, un modo per arrivare preparati senza dover cercare manualmente file o messaggi.

Teams introduce il “Trust Score” per valutare i bot aziendali

Microsoft Teams si focalizza invece sulla sicurezza e sulla gestione delle tecnologie basate su AI utilizzate dalle aziende. Con l’aumento dei bot e degli agenti intelligenti, i responsabili IT devono capire rapidamente se rispettano gli standard richiesti. Per rispondere a questa esigenza, Teams introdurrà un sistema in grado di generare automaticamente un Trust Score, basato sui requisiti definiti dall’amministratore. Il debutto è fissato per febbraio 2026 e mira a rendere il processo più rapido e meno soggettivo.

Edge cambia nome alle funzioni energetiche

Sul fronte Microsoft Edge, l’intervento riguarderà la terminologia delle modalità di risparmio energetico. L’attuale “Efficiency mode” diventerà Energy Saver, mentre la versione pensata per il gaming prenderà il nome di PC gaming boost. L’obiettivo è rendere più intuitivo il comportamento delle impostazioni, semplificando la comprensione delle opzioni disponibili. I nuovi nomi entreranno in vigore da gennaio 2026.

Copilot si integra nella condivisione dei file

Copilot continua a espandersi all’interno dell’esperienza Microsoft 365. Da gennaio, nella finestra di condivisione dei file, sarà presente un’opzione per includere automaticamente il riepilogo generato dall’assistente AI. Chi riceve un documento potrà quindi avere subito un quadro generale del contenuto, una funzione utile in contesti con volumi elevati di file o collaborazioni con team numerosi. La novità sarà disponibile sia in File Explorer sia nell’Activity Center di OneDrive.