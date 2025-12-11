Microsoft 365: in aumento gli abbonamenti per i clienti commerciali

Le imprese dovranno presto fare i conti con un aumento dei costi per gli strumenti di produttività digitale. Microsoft 365, infatti, vedrà un incremento dei prezzi per gli abbonamenti commerciali dal 1 luglio 2026. La decisione arriva dopo i rincari già applicati ai piani destinati agli utenti privati negli Stati Uniti. Con i piani Personal passati da 70 a 100 dollari e Home da 100 a 130 dollari all’anno. Secondo Microsoft, il nuovo adeguamento riflette l’introduzione di funzionalità avanzate incentrate su intelligenza artificiale, sicurezza e gestione centralizzata. Tra le principali novità spicca Copilot Chat, ora presente in modo uniforme in Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. L’assistente permette una comunicazione in-app più fluida, comprendendo posta e calendario. Mentre la nuova Agent Mode guida gli utenti nell’analisi e nella gestione di documenti e presentazioni complesse. Per i team IT, sono stati introdotti strumenti di controllo centralizzati, pensati per semplificare il monitoraggio e l’amministrazione delle funzionalità basate sull’AI.

Microsoft 365: in arrivo nuovi aumenti

Dal punto di vista gestionale, i piani E3 ed E5 introducono strumenti come Intune Remote Help, Advanced Analytics e Intune Plan 2. Progettati per ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e migliorare il rilevamento preventivo delle minacce. Gli abbonati E5 ottengono funzionalità per la sicurezza avanzata dell’AI. Tra cui Endpoint Privilege Management, Enterprise App Management e Cloud PKI, rafforzando la protezione dei dati e delle applicazioni in cloud.

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Sempre riguardo la sicurezza, l’azienda ha esteso le protezioni avanzate di Defender per Office P1 ai piani Office 365 E3 e Microsoft 365 E3. Incrementando la difesa contro phishing, malware e link dannosi. Anche gli utenti E1, Business Basic e Business Standard beneficiano di controlli URL più robusti, volti a prevenire l’accesso a siti infetti. Allo stesso tempo, Security Copilot è ora integrato in Defender, Entra, Intune e Purview. Inoltre, include oltre 70 agenti di partner esterni già pronti all’uso. Considerando tali cambiamenti, il nuovo aumento dei prezzi, secondo quanto riportato da Microsoft, riflette il valore aggiunto delle funzionalità avanzate, pensate per soddisfare le crescenti esigenze delle imprese.