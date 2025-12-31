Microrobot: quando la robotica scompare all’occhio umano

I microrobot sviluppati negli Stati Uniti non hanno braccia, ruote né cavi, eppure si muovono, percepiscono l’ambiente e reagiscono in autonomia. Le loro dimensioni sono talmente ridotte da sfidare l’immaginazione. Parliamo di strutture grandi meno di mezzo millimetro, più sottili del diametro di due capelli. Eppure, dentro quello spazio minuscolo, i ricercatori sono riusciti a concentrare sensori, sistemi di movimento e un vero microcomputer.

La difficoltà principale non è stata soltanto miniaturizzare l’elettronica, ma adattarla a un mondo in cui le regole fisiche sono completamente diverse. A scala microscopica, l’attrito e la viscosità diventano forze dominanti, trasformando il semplice atto di avanzare in un’impresa complessa. Per aggirare questo limite, i microrobot sfruttano un principio elegante, la luce. Illuminati da LED esterni, i dispositivi convertono l’energia luminosa in impulsi elettrici che mettono in movimento particelle cariche nel fluido circostante, generando una spinta controllata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il risultato è un movimento lento ma stabile, sufficiente per esplorare microambienti e persino coordinarsi con altri microrobot. La possibilità di farli “lavorare” in gruppo rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del progetto.

Microrobot e salute: una promessa che va oltre la fantascienza

Se la dimostrazione tecnica è già notevole, le implicazioni future lo sono ancora di più. I microrobot integrano sensori in grado di rilevare variazioni minime di temperatura. Una capacità che potrebbe trasformarsi in uno strumento prezioso per lo studio dei tessuti e delle cellule. In prospettiva, queste entità invisibili potrebbero muoversi all’interno di ambienti biologici. Da qui potranno raccogliere dati in tempo reale o intervenendo là dove oggi arrivano solo strumenti invasivi.

Il sogno è quello di utilizzare i microrobot come vettori intelligenti per i farmaci. In quanto in grado di raggiungere punti specifici del corpo e rilasciare la terapia solo dove serve davvero. Una simile evoluzione ridurrebbe gli effetti collaterali e aumenterebbe l’efficacia dei trattamenti, soprattutto in ambiti delicati come l’oncologia o le malattie neurodegenerative.

Non mancano però i limiti. I prototipi attuali dipendono da una fonte di luce continua e utilizzano soluzioni chimiche incompatibili con un impiego diretto nel corpo umano. In più, la memoria e l’autonomia computazionale restano legate a condizioni ambientali molto precise. I ricercatori non nascondono queste criticità, ma le considerano passaggi inevitabili in una fase ancora sperimentale. Al di fuori della medicina, i microrobot potrebbero diventare strumenti di assemblaggio microscopico. Saranno capaci di costruire o riparare strutture su scala ridotta con una precisione irraggiungibile per le tecnologie tradizionali. È un orizzonte che oggi sembra lontano, ma che fino a poco tempo fa apparteneva solo alla fantascienza.