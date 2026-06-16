MG 07: debutta la nuova berlina elettrica con fino a 650 km di autonomia

La gamma elettrificata di MG continua ad allargarsi e questa volta il marchio punta su una berlina fastback dal look sportivo e con tanta tecnologia a bordo. Si chiama MG 07 ed è stata appena presentata ufficialmente in Cina, entrando anche nel catalogo dei veicoli a energie rinnovabili esenti da tasse di acquisto.

Le prime informazioni raccontano di un modello pensato per competere in un segmento sempre più affollato, con varianti elettriche e ibride plug-in, autonomia elevata e sistemi avanzati per la guida assistita.

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MG 07 punta su elettrico e plug-in hybrid

La nuova MG 07 sarà disponibile con due differenti motorizzazioni, così da adattarsi a esigenze diverse. La versione completamente elettrica (BEV) utilizza una batteria da 67 kWh e promette un’autonomia compresa tra 610 e 650 chilometri secondo il ciclo cinese CLTC. La spinta viene affidata a un motore elettrico posteriore da 176 kW, prodotto dalla Shanghai Automotive Gearbox Company.

Per quanto riguarda la variante plug-in hybrid (PHEV), il sistema combina un motore benzina aspirato da 1,5 litri da 82 kW con un propulsore elettrico principale da 152 kW. In questo caso è presente una batteria da 30 kWh, capace di garantire fino a 185 chilometri in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTC.

Guida intelligente con Lidar e piattaforma Momenta R7

Uno degli elementi più interessanti della vettura riguarda il comparto tecnologico. Sul tetto trova posto un sensore Lidar, pensato per migliorare i sistemi di assistenza alla guida.

Un sistema che si adatta all’ambiente in tempo reale

MG 07 debutta anche con la piattaforma intelligente Momenta R7, già prevista sul prossimo SUV sportivo elettrico del brand e supportata dal chip dedicato X7.

Secondo quanto si apprende, il sistema sfrutta un modello predittivo avanzato capace di analizzare continuamente le variabili di guida e adattarsi all’ambiente circostante in tempo reale.

Anche il design punta a distinguersi. La silhouette fastback è accompagnata da un ampio tetto panoramico in vetro, fari con firma luminosa a forma di “C”, maniglie a filo carrozzeria e cerchi dal disegno specifico. Al lancio sarà disponibile anche una nuova colorazione chiamata Morello Purple, studiata per valorizzare le linee posteriori della vettura.