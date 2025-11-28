Meta valuta i chip AI di Google: possibile accordo da miliardi, reazione immediata di NVIDIA

Secondo nuove indiscrezioni riportate da The Information, Meta sarebbe pronta a investire miliardi di dollari nelle soluzioni hardware di Google, in particolare nelle TPU, per alimentare i prossimi datacenter dedicati ai suoi modelli di intelligenza artificiale. Una scelta che rappresenterebbe un cambio di rotta importante: finora NVIDIA è stata il riferimento del settore, con un dominio quasi assoluto nelle GPU per AI.

L’accordo non sarebbe immediato. Le forniture effettive dei chip arriverebbero non prima del 2027, ma già dal prossimo anno Meta potrebbe noleggiare parte dell’hardware tramite Google Cloud, avviando così una transizione graduale e strategica nella gestione dei propri carichi di lavoro.

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TPU contro GPU: due approcci diversi allo stesso obiettivo

Google sviluppa internamente le sue Tensor Processor Unit, chip classificati come ASIC, progettati per svolgere in modo estremamente rapido operazioni legate all’AI. L’estrema specializzazione rappresenta il loro principale vantaggio: possono essere più efficienti e veloci delle GPU su compiti molto specifici. Al contrario, le GPU di NVIDIA, pur essendo più versatili, non raggiungono sempre gli stessi livelli di specializzazione delle TPU.

Il rovescio della medaglia riguarda però proprio questa specializzazione. Un ASIC può eccellere in un tipo di carico di lavoro, ma non adattarsi bene ad altri. È una dinamica già vista nel mining delle criptovalute, dove un ASIC progettato per una moneta risulta inefficace per un’altra. Le GPU, pur essendo meno mirate, possono invece adattarsi rapidamente a nuovi modelli, strutture e tecniche.

Non a caso, NVIDIA ha commentato pubblicamente l’indiscrezione. In un post sui social, si è congratulata con Google ma ha ricordato di essere “una generazione avanti” e di offrire un hardware più flessibile rispetto agli ASIC. Una risposta diplomatica, ma anche un segnale di quanto il possibile accordo Meta–Google venga percepito come una minaccia reale.

Un mercato che si muove e investitori in allerta

La reazione della borsa non si è fatta attendere: le azioni NVIDIA hanno registrato un calo di circa il 4%, mentre Google si avvicina alla soglia dei 4.000 miliardi di capitalizzazione. L’interesse crescente verso le TPU conferma l’attenzione del mercato per soluzioni hardware alternative alle GPU, soprattutto ora che aziende come Meta cercano opzioni più economiche, più scalabili o meglio integrate nelle proprie infrastrutture cloud.

Non sarebbe il primo accordo di rilievo per Google sul fronte delle TPU: la società collabora già con Anthropic, uno dei principali sviluppatori di modelli AI di ultima generazione. Il possibile ingresso di Meta amplificherebbe ulteriormente la portata della sua strategia.