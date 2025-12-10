Meta punta a nuovi wearable AI con l’acquisizione di Limitless

Meta sta consolidando il proprio posizionamento nel settore dei dispositivi indossabili. A tal proposito, l’azienda ha annunciato una mossa che amplia gli orizzonti del suo percorso tecnologico. Si tratta dell’ingresso di Limitless nel gruppo. L’operazione, annunciata ufficialmente dalla startup, introduce nell’ecosistema Meta competenze maturate attorno a soluzioni che trasformano l’audio quotidiano in informazioni generate e gestite da intelligenza artificiale. Il CEO di Limitless, Dan Siroker, ha definito l’acquisizione come il risultato di una convergenza tra le ambizioni delle due società. Da un lato c’è la volontà di Meta di ampliare il proprio portafoglio, dall’altro l’opportunità per Limitless di contribuire a un progetto su scala globale.

Meta acquisisce Limitless: ecco cosa cambia per il settore degli indossabili AI

La startup, prima di approdare in Meta, aveva lavorato su soluzioni ibride tra software e hardware. Con Rewind aveva trasformato il computer dell’utente in un archivio costante delle attività digitali, consultabile attraverso chatbot. Successivamente, con il dispositivo Pendant, aveva esteso tale principio al contesto reale. Si trattava di un piccolo microfono Bluetooth indossabile, capace di registrare conversazioni e suoni per poi convertirli in dati facilmente accessibili. Un’idea che ha sollevato interrogativi sul piano della privacy, ma che allo stesso tempo ha introdotto un nuovo approccio alla gestione della memoria personale.

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L’ingresso in Meta comporterà l’interruzione della vendita di Pendant, ma il supporto ai clienti resterà attivo per almeno un anno. Gli utenti potranno mantenere gratuitamente l’accesso alle funzionalità del dispositivo. Oltre a decidere se esportare o eliminare le registrazioni conservate.

L’arrivo del team Limitless potrà contribuire a un ecosistema di prodotti più diversificato. All’interno di Meta si va così delineando una strategia che punta a integrare accessori capaci di fornire un’interazione immediata con l’assistente AI. Ciò senza ricorrere necessariamente a piattaforme visive. Si tratta di un cambiamento che potrebbe ridefinire la presenza della tecnologia nella quotidianità. Il tutto attraverso strumenti sempre più silenziosi, contestuali e integrati.