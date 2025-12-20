Meta: nuova interfaccia per Facebook e algoritmo per Instagram

A quanto pare la società di social network per eccellenza, Meta, non è mai sazia di novità, negli ultimi giorni ha infatti rilasciato due importanti cambiamenti che riguardano Facebook e Instagram, nello specifico il primo ha ricevuto un restyling grafico e del design decisamente sostanzioso che punta a rendere l’esperienza d’uso decisamente più godibile e ordinata, mentre il secondo ha ricevuto una modifica per quanto riguarda l’algoritmo dei Reels che consentirà una migliore personalizzazione di ciò che viene mostrato dalla piattaforma, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

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Modifiche importanti

Partendo da Facebook, l’applicazione negli ultimi anni ha sofferto una certa trascuratezza per quanto riguarda il design che soprattutto negli ultimi tempi era diventato un agglomerato disordinato di post degli amici, annunci sponsorizzati e contenuti randomici mostrati quella, Facebook ora ha ricevuto un cambiamento che punta a offrire un ordine decisamente più evidente insieme a un aspetto più simile a quello di Instagram, i caroselli di foto infatti ora diventano una griglia che con un doppio tap permette di mettere mi piace un po’ come su Instagram, i menu sono stati riorganizzati con un design più pulito e ordinato e con linee decisamente più morbide, tra l’altro, ora, quando ci viene mostrato un contenuto, è possibile fornire un feedback sul gradimento e su quanto questo rispecchia i nostri interessi in modo da far adattare l’algoritmo a ciò che ci piace.

Restando in tema di algoritmo su Instagram è arrivata la nuova funzionalità Your Algorithm, questa funzionalità consentirà di aprire un menu di impostazioni all’interno del quale potremmo selezionare dei temi e degli interessi che rispecchiano più ciò che ci piace, per farlo basterà semplicemente cliccare su un’icona in alto a destra, mentre visualizziamo un Reel composta da due linee orizzontali e due cuoricini, quest’icona aprirà un menu contestuale che ci permetterà di personalizzare al meglio il nostro algoritmo, ciò rispecchia la volontà di Meta di permettere all’utente di personalizzare al meglio la propria esperienza, agendo a livelli più profondi.