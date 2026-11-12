Android 17 QPR2 in rilascio: Gemini Intelligence sui Pixel 10

Google ha avviato ieri sera il rilascio di Android 17 QPR2 su tutti i dispositivi supportati e, insieme all’aggiornamento trimestrale, smartphone e tablet della gamma stanno ricevendo le novità del Pixel Drop di novembre 2026. La distribuzione è arrivata un po’ a sorpresa, perché l’ultimo aggiornamento trimestrale dell’anno era sempre approdato a dicembre. Stavolta invece Mountain View ha anticipato tutto di un mese, e come già accaduto lo scorso anno sono passati appena due mesi dal rilascio di settembre.

Il pacchetto accompagna il primo aggiornamento mensile basato su Android 17 QPR2. Le funzioni arriveranno in modo graduale nelle prossime settimane attraverso l’aggiornamento di app e servizi dell’azienda. Google descrive questo Pixel Drop come un insieme di miglioramenti pensati per rendere i dispositivi Pixel più personalizzati, intuitivi e pratici, con un’automazione più intelligente e una connettività migliorata.

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Gemini Intelligence approda sui Pixel 10

La novità più corposa riguarda Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, che pareggiano i conti con i modelli più recenti grazie al supporto a Gemini Intelligence. Tra le funzioni in arrivo c’è Rambler, la dettatura vocale di Gboard che con l’aiuto dell’IA elimina in automatico le parole di riempimento come “ehm” e trasforma i pensieri in un testo ordinato. Gemini è poi capace di gestire in autonomia attività complesse in più passaggi come acquisti, prenotazioni o ordini online, ma per ora soltanto in Giappone, Regno Unito e India. Completano il quadro i suggerimenti proattivi, che anticipano le esigenze dell’utente per velocizzare le attività quotidiane, e Create My Widget, che permette di creare un widget semplicemente descrivendolo a parole.

Sbarca sui Pixel 10 anche Call for me, ancora in versione sperimentale e annunciata lo scorso 24 settembre. L’assistente si occupa delle chiamate aziendali di routine per chiedere orari di apertura, disponibilità di prodotti o preventivi, per prenotare e gestire appuntamenti e perfino per destreggiarsi tra i menù automatici restando in attesa in linea. Sui Pixel 11, ma solo negli Stati Uniti, il filtro chiamate di Google Telefono sfrutta ora Gemini per chiedere al chiamante il motivo della telefonata in modo più colloquiale. L’utente intanto segue la trascrizione in tempo reale e decide se rispondere o chiudere.

Icone, Calcolatrice, notifiche e ricarica

Sul fronte della personalizzazione, la sezione “Sfondo e stile” accoglie dieci nuovi stili per le icone generate con l’intelligenza artificiale. Lo strumento era stato introdotto con il Pixel Drop di marzo e arricchito a maggio, e ora gli stili disponibili salgono a sedici. L’app Pixel Search, che ha debuttato con i Pixel 11 per potenziare la ricerca interna del Pixel Launcher, si allarga invece ai modelli più datati. Rientrano perfino Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il cui supporto ufficiale si è chiuso a ottobre 2026 e che infatti non hanno ricevuto Android 17 QPR2.

Su Pixel 11 Pro la matrice di LED RGB HiLight, che sostituisce il classico flash, ora supporta Google Messaggi. Quando lo smartphone è appoggiato a faccia in giù si illumina all’arrivo di un messaggio da un contatto preferito. Diventa decisamente più sveglia anche Google Calcolatrice, che guadagna Ask Math per risolvere problemi matematici passo dopo passo usando il linguaggio naturale. L’app gestisce inoltre calcoli in linea, unità miste e conversione di valuta in tempo reale senza passare dal browser.

Le Notifiche intelligenti, già presenti in alcuni mercati su tutti i Pixel dalla serie 9 in poi esclusi i modelli “a”, parlano più lingue. Il riepilogo delle notifiche, che sintetizza le conversazioni più lunghe, è ora disponibile anche in italiano, oltre che in tedesco, francese, spagnolo, hindi e cinese tradizionale. L’organizer, che raggruppa gli avvisi e silenzia quelli meno importanti come promozioni e notizie, arriva in Giappone e in Germania.

I Pixel 10, tranne Pixel 10a, ricevono poi la modalità di ricarica estrema nata con i Pixel 11. Quando la batteria è quasi a secco e il telefono viene collegato, il sistema mette in pausa le attività in background per contenere calore e consumi e rendere la ricarica più efficiente. La funzione è però limitata ad alcuni Paesi e lingue e non è ancora chiaro se l’Italia sia tra questi. Il pacchetto ufficializza infine sui Pixel, a partire dai Pixel 6, l’Hub Famiglia di Android, uno spazio dedicato nelle impostazioni di sistema per semplificare la gestione del nucleo familiare, a cominciare dal controllo della condivisione della posizione in tempo reale.

Fonte: TecnoAndroid