Meta AI: la bufala che accusa la piattaforma di leggere i messaggi privati

La diffusione di contenuti ingannevoli continua a crescere e nelle ultime settimane Meta è diventata il bersaglio di una nuova ondata di disinformazione. Video e post virali sostengono che, dal 16 dicembre, l’azienda inizierà a leggere i messaggi privati su Messenger, WhatsApp e Instagram per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Una narrativa costruita ad arte che sfrutta un aggiornamento reale della Privacy Policy, trasformandolo in qualcosa che non esiste.

L’origine del malinteso è l’annuncio diffuso a ottobre, in cui Meta spiegava le modifiche alla propria informativa sulla privacy, operative dal 16 dicembre 2025. Nel documento viene indicato che i dati generati dall’interazione con Meta AIsaranno utilizzati in modo più esteso per rendere più pertinenti contenuti e inserzioni, come i post suggeriti o i Reels mostrati all’interno delle app. A partire da questa informazione autentica si è sviluppata però un’interpretazione completamente distorta.

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La risposta ufficiale e cosa accade realmente nelle chat

Per quanto concerne i messaggi privati, Meta ha chiarito che nessun cambiamento riguarda le conversazioni dirette tra gli utenti. La ricostruzione complottistica che attribuisce all’azienda la volontà di analizzare i messaggi di Messenger, WhatsApp e Instagram è stata smentita anche a seguito di un nuovo caso virale, con Snopes che ha interpellato un portavoce per ottenere una posizione ufficiale.

La spiegazione fornita è netta: l’aggiornamento non concede in alcun modo accesso indiscriminato alle conversazioni private. L’azienda non utilizza il contenuto dei messaggi scambiati con amici e familiari per addestrare le proprie AI. Il sistema può accedere a una porzione dei messaggi solo se l’utente decide volontariamente di coinvolgere l’assistente all’interno di una chat, oppure se condivide contenuti con Meta AI per ottenere una risposta. Questa dinamica era già in vigore e non è collegata all’aggiornamento del 16 dicembre.

Un invito alla prudenza contro contenuti fuorvianti

La vicenda mette in luce quanto rapidamente possano circolare interpretazioni manipolate riguardo ai temi della privacy. Meta invita a non condividere contenuti allarmistici che non trovano riscontro nella documentazione ufficiale, perché rischiano di alimentare ulteriore confusione. Il caso mostra come un’informazione reale, legata a un uso più ampio delle interazioni con l’assistente AI, possa essere trasformata in un messaggio falso che nulla ha a che fare con la protezione delle conversazioni private.

Meta descrizione: Una bufala accusa Meta di leggere i messaggi privati per addestrare Meta AI, ma l’azienda chiarisce che le chat restano protette e che l’aggiornamento della privacy non riguarda le conversazioni.