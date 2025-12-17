Meta AI Glasses: annunciate nuove funzioni

Meta lancia un aggiornamento software per i propri smart glasses. Ciò puntando a rendere l’esperienza d’uso più semplice, intuitiva e personalizzata. La novità introduce strumenti che vanno dal controllo musicale all’attività fisica. Fino a scorciatoie vocali pensate per facilitare l’interazione con il dispositivo. L’upgrade sarà distribuito a partire dal 16 dicembre, con il rilascio progressivo delle funzionalità. Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto a nuove lingue per i comandi vocali legati alla musica. Gli utenti europei potranno ora interagire con servizi come Spotify, Apple Music e Amazon Music in italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Rendendo l’esperienza hands-free più accessibile e naturale. In tal modo, sarà possibile gestire playlist, riprodurre brani e regolare il volume semplicemente pronunciando comandi nella propria lingua, senza interrompere le attività in corso.

Meta: ecco cosa cambia per gli AI Glasses

L’integrazione tra Meta AI e Spotify offre un approccio innovativo alla musica. La funzione Look & Play permette di selezionare brani in base a ciò che si osserva. Guardando un panorama o un oggetto, gli occhiali suggeriscono una colonna sonora adatta al contesto. Tale funzione, attualmente disponibile solo in inglese, mira a creare un’esperienza immersiva che unisce percezione visiva e ascolto musicale.

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Un’altra novità riguarda gli allenamenti personalizzati. Collegando gli occhiali a dispositivi compatibili Garmin, gli utenti possono creare sessioni di corsa o bicicletta tramite comandi vocali. È possibile definire durata, velocità e intensità direttamente in movimento. Anche tale funzione sarà inizialmente disponibile solo in inglese.

Il nuovo software introduce anche scorciatoie vocali più rapide sugli Oakley Meta Vanguard. I comandi essenziali, come l’avvio della musica o lo scatto di una foto, possono essere eseguiti pronunciando una sola parola. Senza la necessità di attivare prima l’assistente con “Hey Meta”. Ciò semplifica l’uso del dispositivo durante attività come la corsa o il ciclismo, offrendo un’interazione più fluida e veloce.

Con tale aggiornamento, Meta punta a consolidare il ruolo dei propri smart glasses come strumenti versatili per musica, sport e vita quotidiana. L’azienda sottolinea l’impegno a rendere l’intelligenza artificiale indossabile sempre più accessibile, naturale e integrata nelle attività di tutti i giorni. Trasformando così gli occhiali in compagni tecnologici affidabili e intuitivi.