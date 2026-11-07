Mercoledì 3, Winona Ryder recita accanto a Jenna Ortega

Nella terza stagione di Mercoledì ci saranno scene in cui Winona Ryder e Jenna Ortega condividono lo schermo. Lo ha confermato Miles Millar, uno dei creatori della serie, spiegando che Tabitha, il personaggio affidato all’attrice, comparirà accanto alla protagonista. Si tratta di una precisazione importante sul ruolo di Ryder all’interno della produzione Netflix, anche se la funzione di Tabitha nella trama rimane per il momento avvolta nel mistero.

Le parole di Millar sono arrivate nel corso di un’intervista dedicata al venticinquesimo anniversario di Smallville, alla quale ha preso parte anche Alfred Gough, l’altro autore che ha dato vita a Mercoledì. I due hanno però reagito in modo diverso alle domande su Tabitha. Gough ha preferito non sbilanciarsi e ha mantenuto il riserbo. Millar invece ha chiarito che il personaggio avrà delle interazioni dirette con Mercoledì, senza aggiungere altro sulla sua identità o sul percorso narrativo che lo attende.

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Winona Ryder e Jenna Ortega di nuovo insieme sul set

La presenza di Winona Ryder nel cast non è una novità assoluta. La sua partecipazione come guest star era già stata resa pubblica a febbraio 2026, quindi l’elemento inedito riguarda soltanto le sequenze che vedranno le due attrici lavorare fianco a fianco. Con questo ingresso la terza stagione riporta Ryder vicino non solo a Ortega ma anche a Tim Burton, un sodalizio che il pubblico conosce bene.

Le due interpreti avevano infatti già recitato insieme in Beetlejuice Beetlejuice, il film diretto da Burton e scritto proprio da Gough e Millar. Quella collaborazione prosegue adesso dentro l’universo di Mercoledì, con un personaggio sul quale gli sceneggiatori continuano a tenere la bocca cucita. Sapere che Tabitha incrocerà la strada della protagonista non basta comunque a capire quanto spazio avrà negli episodi o che tipo di legame la unirà alla giovane Addams.

Nella stessa conversazione Gough e Millar hanno parlato anche dell’arrivo di Eva Green, che vestirà i panni di zia Ophelia, sorella di Morticia Addams. Riflettendo sulla famiglia Addams, i due autori hanno messo l’accento sulla grande libertà creativa che il materiale originale concede e sulla possibilità di costruire nuovi retroscena familiari. Nessuna di queste considerazioni è stata però accompagnata da dettagli ulteriori sulla storia di Tabitha.

Riprese concluse e uscita ancora senza data

Sul versante della produzione le notizie sono più concrete. Netflix ha comunicato che le riprese della terza stagione si sono chiuse il 30 settembre 2026, dopo che la troupe era tornata a lavorare nella zona di Dublino. Il lavoro sul set è dunque terminato e la serie è entrata nella fase di postproduzione, quella in cui montaggio ed effetti prendono forma prima della distribuzione.

Manca però ancora un’informazione fondamentale per chi segue la serie, cioè la data di uscita. La pagina ufficiale di Netflix Tudum non riporta alcuna indicazione in merito. Il 2027 che circola in diverse ricostruzioni giornalistiche va quindi preso come una semplice previsione e non come un annuncio ufficiale della piattaforma. Nel frattempo le prime stagioni di Mercoledì sono disponibili su Netflix Italia con audio e sottotitoli in italiano.

Fonte: TecnoAndroid