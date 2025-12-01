Mercedes CLE 2027: arriva un nuovo restyling?

La Mercedes CLE, la coupé che ha debuttato nell’estate del 2023, sta per affrontare il suo primo restyling. Anche se la vettura è da poco più di due anni sul mercato, i test su strada sono già iniziati in Germania. I muletti intercettati mostrano un’auto ancora parzialmente camuffata. Con indizi chiari sulle aree in cui Mercedes ha scelto di concentrare gli aggiornamenti estetici. Il frontale sarà senza dubbio il punto di maggiore trasformazione. La griglia dovrebbe ricevere un nuovo disegno e il paraurti anteriore apparirà ridisegnato, con prese d’aria ripensate per conferire un aspetto più dinamico. Anche i fari verranno aggiornati, con l’introduzione della ormai consolidata firma luminosa a stella. Al contrario, il posteriore sembra destinato a subire modifiche più sottili: piccoli ritocchi al paraurti e un possibile aggiornamento della grafica dei gruppi ottici.

Mercedes CLE: ecco il restyling in arrivo

All’interno dell’abitacolo, arriveranno soprattutto aggiornamenti tecnologici. L’architettura dei display, con lo strumento digitale da 12,3 pollici e il touchscreen verticale da 11,9 pollici, rimarrà invariata. Mentre il sistema MBUX riceverà un aggiornamento software che ne migliorerà le funzionalità. Nuovi rivestimenti completeranno l’evoluzione interna, offrendo un look più moderno. La gamma di motorizzazioni non dovrebbe cambiare in maniera significativa. La CLE continuerà a proporre motori benzina e diesel Mild Hybrid, oltre a una variante Plug-in. Inoltre, non mancherà una versione sportiva firmata AMG.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La CLE occupa un ruolo particolare nella strategia Mercedes, sostituendo due modelli storici con una sola piattaforma. Tale approccio consente di unire efficienza produttiva e identità stilistica, proponendo una vettura che possa confrontarsi con le nuove coupé premium sul mercato europeo e internazionale.

Mentre gli appassionati seguono con attenzione i possibili aggiornamenti, il futuro della Mercedes CLE punta ad offrire estetica, tecnologia e sostenibilità. Fattori sempre più determinanti per il successo commerciale delle vetture. Non resta che attendere e scoprire le novità in arrivo con la nuova Mercedes.