Mercedes Classe E: ecco i dettagli della nuova elettrica

La transizione verso la nuova generazione della Mercedes Classe E procede senza sosta. Le ultime sessioni di test confermano che la variante completamente elettrica rappresenterà un tassello strategico per il marchio, destinato a convivere con l’attuale edizione endotermica. La coesistenza dei due modelli segna una fase di passaggio all’interno della gamma. Ciò che emerge dalle informazioni finora disponibili è la netta separazione tecnica tra la nuova vettura e l’attuale Classe E. La futura versione a batteria si distinguerà per la griglia chiusa, segno caratteristico della gamma BEV del marchio. Mentre per il resto seguirà in modo fedele le proporzioni del modello endotermico. L’intera architettura della vettura si basa sulla piattaforma MB.EA, sviluppata per i veicoli elettrici. Tale aspetto lascia presupporre un abitacolo più sfruttabile rispetto alla controparte termica, pur mantenendo forme esterne molto simili.

Mercedes Classe E: cosa sappiamo sulla nuova elettrica

Le foto spia più recenti mostrano un prototipo ancora camuffato, ma sufficiente a rivelare alcuni indizi. Tra cui la nuova impostazione della griglia ispirata alla linea inaugurata dalla Mercedes GLC elettrica e un profilo che richiama l’attuale Classe E a combustione. Ciò con una possibile variazione nelle dimensioni, leggermente più generose per la BEV.

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Se gli interni restano nascosti, la presenza dell’evoluzione del sistema MBUX appare una scelta quasi scontata. Con ampi schermi dedicati alla strumentazione digitale e ai servizi multimediali. La futura Classe E elettrica sarà proposta esclusivamente in configurazione berlina, mentre la gamma endotermica continuerà ad offrire anche la variante station wagon.

Il comparto motori sembra destinato a ricalcare quanto presentato sulla nuova Mercedes GLC elettrica, che utilizza la stessa piattaforma. Si prospettano versioni a trazione posteriore con motore singolo, affiancate da configurazioni a doppia unità elettrica. Fondamentale anche la presenza dell’architettura a 800 V, che consentirà ricariche ad altissima potenza. Anche se non c’è ancora una data confermata, le previsioni indicano un possibile debutto tra il 2026 e il 2027. Una finestra temporale che suggerisce come Mercedes stia lavorando per definire una transizione misurata ma decisa.