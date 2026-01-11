Mercedes-Benz, svelata la data di presentazione di VLE full electric

Il prossimo 10 marzo 2026 verrà svelata la nuovissima Mercedes-Benz VLE full electric con una anteprima mondiale a Stoccarda. L’evento è di particolare rilievo in quanto si tratta del primo modello della Stella a tre punte ad utilizzare una nuova piattaforma modulare per VAN denominata VAN.EA (Van Electric Architecture).

In questo modo, Mercedes-Benz punta a cambiare radicalmente questo segmento, dando vita ad una nuova era della mobilità. Infatti, la nuova VLE full electric punta a coniugare il meglio della mobilità urbana, unendo sapientemente aspetti anche molto lontani tra loro.

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Da un lato, si vuole mantenere il comfort e la dinamica di guida tipica di una limousine ma, al tempo stesso, si punta a garantire la versatilità tipica di un MPV (Multi-Purpose Vehicle). La vettura potrà assicurare fino a otto posti ed introdurrà soluzioni innovative per l’abitacolo.

Scopri la nuova Mercedes-Benz VLE full electric che rivoluzionerà la mobilità urbana con comfort e versatilità

Lo spazio a bordo non mancherà e l’intera gamma VLE permetterà di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Che si scelga di usarlo come shuttle esclusivo o come VAN per famiglie, ai clienti verrà data la possibilità di configurare la propria vettura per rispondere alle necessità di mobilità.

Nel corso del 2026, inoltre, verrà presentato anche il VLS che condividerà la stessa piattaforma elettrica del VLE. Purtroppo, al momento non sono disponibili maggiori dettagli sulla potenza, sull’autonomia e sulle dimensioni di tali veicoli.

I test su strada condotti lo scorso anno sono stati molto interessanti. Infatti, la Casa di Stoccarda è riuscita nell’impresa di percorrere oltre 1.000 km effettuando esclusivamente due soste di ricarica. Ogni sosta ha richiesto appena 15 minuti, consentendo di raggiungere la destinazione nei tempi previsti.

Non resta che attendere il 10 marzo per scoprire il VLE full electric e come Mercedes-Benz intende cambiare questo settore portando innovazione, tecnologia e comfort.