Mercedes-Benz mostra tante novità al CES 2026

Tra i protagonisti del CES 2026 spicca un nome molto particolare, quello di Mercedes-Benz. La Casa di Stoccarda ha portato a Las Vegas quelle che saranno le innovazioni digitali che debutteranno sulle vetture di prossima generazione per mostrare quanto il settore automotive sia ormai tecnologicamente avanzato.

Lo scenario offerto dalla prima fiera tecnologica dell’anno ha permesso al produttore di lanciare ufficialmente la Mercedes-Benz GLC elettrica negli Stati Uniti. Questo annuncio rappresenta una pietra miliare per il marchio in quanto la vettura è uno dei modelli di maggior successo nel Paese.

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La nuova GLC elettrica rappresenta il tramite perfetto per trasformare l’esperienza di guida e portarla ad un nuovo livello. Infatti, la vettura potrà contare sulla nuova generazione della piattaforma MB.OS basata su Intelligenza Artificiale.

Le funzionalità di bordo si potranno gestire attraverso MBUX Hyperscreen, una soluzione opzionale basata su un impressionante schermo da 39,1 pollici. Si tratta del display continuo più grande mai equipaggiato da una Mercedes-Benz che potrà sfruttare le funzionalità avanzate per ogni sistema di bordo.

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Al fianco della nuova GLC elettrica sarà presente anche la nuova CLA. La vettura potrà contare sul sistema MB.DRIVE di nuova generazione progettato in collaborazione con NVIDIA. Basato sull’Intelligenza Artificiale dell’azienda americana e su un software DRIVE AV full-stack, i sistemi di assistenza alla guida e navigazione si fondono per creare un’esperienza di guida rinnovata ma sempre incentrata sulla sicurezza.

L’assistenza avanzata offerta dalla tecnologia sviluppata da Mercedes-Benz consente di raggiungere la Guida Autonoma SAE-Livello 2. Questo significa che il veicolo può muoversi da solo dal parcheggio alla destinazione e l’utente può prendere il controllo del veicolo in ogni momento senza disattivare il sistema.

Tra le novità presenti su entrambe le vetture spicca l’integrazione dell’audio spaziale Dolby Atmos in Apple CarPlay e il supporto al DTS AutoStage Video oltre che ai contenuti IMAX Enhanced e audio DTS:X per un’esperienza audio e video superiore.