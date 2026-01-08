Mercedes AMG GLE: arriverà presto la nuova versione dell’amato SUV

Mercedes prosegue la sua crescita/espansione con un secondo facelift dedicato alla Mercedes AMG GLE, coinvolgendo anche la variante Coupé. Dopo l’aggiornamento introdotto nel 2023, limitato a interventi mirati sul frontale, il contesto del mercato auto è cambiato rapidamente, rendendo necessario un ulteriore passo avanti. Durante i test invernali nel Nord Europa, le foto spia hanno immortalato un esemplare camuffato della versione AMG, confermando che lo sviluppo procede a ritmo sostenuto. Il leggero camouflage concentrato su anteriore e posteriore anticipa modifiche mirate, pensate per mantenere il SUV competitivo nel segmento premium, dove design e tecnologia assumono un peso sempre più rilevante nelle scelte dei clienti.

Le immagini online rivelano un frontale rivisto, caratterizzato da nuovi fari con la firma luminosa a stella, elemento stilistico ormai distintivo dei più recenti modelli della Casa di Stoccarda. Attese variazioni anche per la griglia Panamericana, che sulle versioni AMG potrebbe crescere leggermente, rafforzando l’impatto visivo. I paraurti anteriori e posteriori dovrebbero ricevere ritocchi mirati, mentre il pacchetto estetico sarà completato da nuove tinte per la carrozzeria e cerchi in lega dal disegno inedito. L’abitacolo non è ancora visibile nelle ultime foto, tuttavia precedenti avvistamenti indicano un profondo aggiornamento tecnologico. Il sistema MBUX verrà proposto con schermi rinnovati per strumentazione e infotainment, così da integrare i più recenti servizi digitali sviluppati da Mercedes e migliorare l’esperienza di bordo sotto il profilo della connettività.

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Motori AMG e debutto

Sotto il cofano della Mercedes AMG GLE 53 troverà spazio il noto sei cilindri in linea da 3,0 litri Mild Hybrid, accreditato di 320 kW. Non sono previsti cambiamenti forti nella struttura, ma piuttosto delle migliorie che apporteranno un piccolo avanzamento di potenza. Ciò consentirà di mantenere le prestazioni elevate tipiche della sigla AMG, affiancandole a una gestione più evoluta dell’elettrificazione leggera. La Mercedes pone la presentazione tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, periodo in cui il SUV tedesco si confronterà con concorrenti dirette come la BMW X5, anch’essa pronta a rinnovarsi. Un aggiornamento pensato per consolidare il ruolo della GLE tra i protagonisti del mercato.