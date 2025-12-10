Mercedes-AMG GLC elettrica: il SUV che sfida la fisica

C’è un certo fremito nell’aria quando si parla del reparto sportivo di Affalterbach, specialmente ora che stiamo assistendo a una fase di transizione cruciale per il marchio. Le ultime foto spia catturate su strada ci raccontano una storia molto diversa rispetto ai mesi passati: la nuova Mercedes-AMG GLC elettrica sta finalmente gettando la maschera.

Quel pesante camuffamento che per lungo tempo ha protetto le sue forme si è ridotto drasticamente, coprendo ormai soltanto le sezioni anteriori e posteriori. Questo “spogliarello” ingegneristico non è un dettaglio da poco, perché ci permette di cogliere la vera essenza di un progetto che sembra nato con l’unico obiettivo di ridefinire le regole del gioco nel segmento dei SUV sportivi a batteria. Non siamo di fronte a un semplice restyling o a un adattamento sbrigativo, ma a una vettura che promette di alzare l’asticella delle prestazioni a livelli che fino a ieri sembravano impensabili per questa categoria.

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Cosa sappiamo del nuovo gioiello elettrico di Affalterbach

Osservando con attenzione le linee che emergono sotto le pellicole adesive, si nota subito come il linguaggio stilistico introdotto dai recenti modelli della Stella sia stato qui affinato e incattivito. Anche se il frontale cerca ancora di nascondersi, gli indizi sono inequivocabili: quella che si intuisce è la celebre griglia Panamericana, firma imprescindibile di ogni vera AMG, abbinata a un paraurti scolpito per fendere l’aria con maggiore efficacia.

La ricerca aerodinamica prosegue lungo la fiancata fino ad arrivare al posteriore, dove spicca uno spoiler attivo posizionato alla fine del tetto, un dettaglio tecnico che suggerisce una stabilità necessaria alle alte velocità. E se lo sguardo scende verso l’asfalto, i cerchi in lega lasciano intravedere un impianto frenante maggiorato, quasi a voler rassicurare chi guida che tutta quella potenza potrà essere domata in sicurezza.

Tuttavia, il vero colpo di scena, quello che fa brillare gli occhi agli appassionati di tecnica, non si trova nella carrozzeria ma sotto di essa. Le indiscrezioni si fanno sempre più consistenti riguardo all’adozione di una tecnologia rivoluzionaria: i motori a flusso assiale sviluppati dall’inglese YASA Motors, azienda entrata nell’orbita Mercedes. Se queste voci venissero confermate, staremmo parlando di un salto quantico rispetto alla propulsione tradizionale.

Si vocifera di una potenza complessiva che potrebbe sfiorare, o addirittura toccare, la soglia mostruosa dei 1.000 cavalli. Per dare una prospettiva, l’attuale GLC elettrica si ferma a circa 490 cavalli; siamo quindi di fronte a un potenziale raddoppio della potenza che trasformerebbe questo SUV in una supercar rialzata, capace di accelerazioni brucianti supportate dalla trazione integrale gestita dai due motori.

Dietro il camuffamento: tecnologia e lusso nella prossima GLC elettrica

L’esperienza a bordo non sarà da meno, pur mantenendo una certa continuità con quanto visto al Salone di Monaco lo scorso settembre. Entrare nell’abitacolo significherà immergersi in un ambiente dove lusso e sportività duellano per il primato. Sebbene l’architettura generale rimanga fedele all’ultima generazione, l’anima AMG pervaderà ogni centimetro: dai sedili sagomati per trattenere il corpo nelle curve veloci, al volante sportivo, fino alle grafiche esclusive del sistema MBUX AMG. Tutto sarà calibrato per ricordare al pilota che non si trova su una Mercedes qualunque. A chiudere il cerchio di un pacchetto tecnico così avanzato ci penserà l’architettura a 800 Volt, garanzia di ricariche rapidissime che renderanno la gestione quotidiana di questa “bestia” sorprendentemente pratica. Il debutto è previsto per il prossimo anno, ma è evidente che la sfida alle concorrenti è già stata lanciata.