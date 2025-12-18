Mercato pannelli pieghevoli: il mercato crescerà nel 2026 grazie ad Apple

Come ben sapete il mercato dei dispositivi pieghevoli gode decisamente di ottima salute, a quanto pare però il 2026 sarà un anno ancora più positivo rispetto a questo 2025 dal momento che secondo le stime di Counterpoint research, il numero di spedizioni di pannelli pieghevoli crescerà addirittura del 46% su base annua, una dinamica che gli analisti attribuiscono al prepotente ingresso all’interno di questo mercato di Apple che lancerà il suo primo dispositivo pieghevole, l’avvio degli approvvigionamenti da parte di Apple infatti avrà un impatto sistemico che ovviamente aumenterà l’interesse complessivo verso questo segmento.

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Un mercato rafforzato

Per quanto riguarda il fattore di forma, le spedizioni ovviamente si adatteranno all’evoluzione del mercato degli smartphone, sicuramente i modelli al libro si consolideranno come posizione dominante nel 2026 dopo il dominio iniziale rappresentato dai modelli a conchiglia, tutto ciò è stato fortemente sospinto anche dall’ingresso di nuove realtà all’interno di questo mercato che hanno ampliato il segmento.

Secondo gli analisti, il rafforzamento dei modelli al libro sarà particolarmente favorevole a Samsung display, la società infatti viene indicata come la principale beneficiaria di questa nuova e forte fase del mercato, il prossimo anno la società dovrebbe portare la propria quota di spedizioni di pannelli pieghevoli addirittura al 57%, salendo dall’attuale 43%, allo stesso tempo la concorrente BOE dovrebbe vedere una riduzione della propria quota dal 34% al 22%, dal momento che Samsung viene ritenuta l’unica in grado di produrre pannelli di sufficiente qualità per determinati dispositivi.

Passando invece allo smartphone vero e proprio, per quanto riguarda i pieghevoli la società di analisi prevede una crescita del 14% su base annua per questo 2025 e addirittura del 38% per il 2026, sottolineando tra l’altro che proprio gli ultimi dati fanno emergere come il modello Fold abbia superato il modello Flip per quanto riguarda Samsung, segnale che i modelli al libro stanno prendendo piano piano il predominio territoriale.