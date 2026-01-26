MediaWorld: un volantino che realizza i tuoi sogni come una fiaba moderna

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Tech al massimo con MediaWorld

Sfogliare il nuovo volantino di MediaWorld è come aprire un libro di fiabe che leggevamo da bambini, ma questa volta in versione adulta: le pagine sono piene di sogni tecnologici, colori e avventure tech pronte a trasformare la tua casa in un regno di comodità e divertimento. Ogni offerta sembra una storia da raccontare, con protagonisti che vanno dalle TV UHD 4K ai notebook potenti, passando per smartphone e accessori hi-tech che rendono la vita quotidiana più semplice e divertente. Non importa se ami il cinema, la musica, il gaming o la cucina: qui ogni angolo del tuo mondo domestico trova un device perfetto e conveniente. Sfoglia il volantino e lasciati conquistare dalle immagini nitide, dai colori brillanti e dai prezzi che sembrano magie.

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Tech al massimo con MediaWorld

Per le serate in famiglia, la SAMSUNG UE43U8000FUXZT TV LED, 43 ” UHD 4K a 349 euro regala immagini nitide e colori brillanti, mentre la LG webOS UHD AI 55UA74006LB TV LED, 55 ” UHD 4K da MediaWorld a 299 euro ti immerge nel cinema domestico senza muoverti dal divano. Chi ama guardare contenuti via satellite troverà perfetto il Ricevitore DIGIQUEST TIVU’ SAT TI 9 a 109 euro, comodissimo e facile da usare. In cucina e lavanderia non puoi lasciarti sfuggire la SAMSUNG WW80CGC04DAEET LAVATRICE a 399 euro, efficiente e silenziosa, insieme all’ELECTROLUX COFFP46TX0 FORNO INCASSO a 379 euro, il partner ideale per ricette sempre perfette.

Chi cerca tecnologia mobile sarà entusiasta del nuovissimo APPLE iPhone 17 Pro 256GB Argento a 1279 euro, oppure degli APPLE AirPods 4 a 139 euro, perfetti per ascoltare musica e fare chiamate senza fili. Per gli amanti di Android, il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB, BLACK da MediaWorld a 259 euro è una scelta vincente e pratica. Anche il tempo libero diventa smart con il SMARTWATCH GARMIN Forerunner 165, Black/Slate Grey a 219 euro, mentre gli appassionati di gaming non resteranno delusi: il divertimento è garantito con Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a 44,99 euro e la NINTENDO Switch 2, NERO a 468 euro. Infine, chi ha bisogno di lavoro o studio in mobilità troverà perfetto l’HP 15-FD0121NL NOTEBOOK 15,6 ” a 599 euro, potente, versatile e pronto a seguire ogni esigenza.