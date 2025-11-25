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MediaWorld: un Black Friday scoppiettante con prezzi extra tagliati

Scopri con MediaWorld le offerte incredibili per trasformare casa e stile in un’esperienza sorprendente senza spendere troppo

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il Black Friday di MediaWorld ti regala occasioni eccezionali, tutte pronte per arrivare dritte dritte a casa tua. Ti sorprenderà infatti scoprire che con poche mosse puoi dare un twist elegante alla cucina, al salotto, perfino al bagno e non solo acquistare pc e smartphone. Per te c’è infatti una lunga lista di elettrodomestici da favola tutti da scoprire che possono essere persino ordinati online! MediaWorld ha pensato a tutto, dalla praticità più dinamica all’hi-tech e tu sei invitato ad esplorare, anche se con una certa fretta dato che le promo scadono. Ogni prodotto ha un prezzo che sembra un regalo: basta osservare, provare e lasciarsi tentare. Non c’è bisogno di scendere di casa o di togliere le pantofole, devi solo capire ciò che ti serve ed ordinare!

Goditi offerte Amazon da urlo e codici sconto unici seguendo i canali Telegram Codiciscontotech [corri qua su] e Tecnofferte [ vai qua su]. Trasforma il tuo shopping quotidiano in un viaggio di risparmio e sorprese digitali.

Tecnologia e comfort a portata di mano da MediaWorld

Il DREAME H14 Pro Combo VM a 299 euro ti accompagna senza batter ciglio mentre sistemi ogni angolo, mentre il DYSON V8 ADVANCE a 279 euro affronta anche lo sporco più nascosto con agilità. MediaWorld non dimentica chi ama la cura personale: il DYSON Supersonic Nural a 399 euro ti fa sentire sempre al top, mentre con l’ORAL-B VITALITY PRO DUO GIFT EDITION a 39 euro il sorriso diventa protagonista. Chi preferisce un aiuto pratico a casa può contare sull’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI a 499 euro, e chi sogna spazio e comfort troverà nel HAIER HSPR79F18EWMB a 1099 euro la soluzione perfetta.

MediaWorld pensa anche agli amanti della praticità: il CANDY CNCQ2T518EB a 399 euro semplifica i gesti quotidiani, e tra frigoriferi e lavatrici non mancano gioielli tecnologici come il SAMSUNG RS57DG400EM9EF a 849 euro, il SAMSUNG WD90DG5B15BEET a 549 euro e l’elegante LG GMG860EPBE InstaView a 1799 euro. In ogni angolo, MediaWorld ti invita a esplorare, provare e portarti a casa un pezzo di futuro senza spendere una fortuna.

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