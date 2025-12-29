MediaWorld: offerte col BOTTO nel volantino esplosivo di fine anno

MediaWorld gioca con i numeri e con i nomi che già conosci, mettendoli in una luce diversa, più stuzzicante. Ti chiedi se convenga dare un’occhiata più attenta, magari soffermarti su qualcosa che non avevi considerato. Il bello è proprio questo: sfogliare e scoprire, lasciandosi sorprendere da prezzi che sembrano lanciati come una sfida. MediaWorld riesce a mescolare tecnologia, casa e tempo libero, parlando direttamente a te. E allora perché fermarsi alla prima pagina? Vale la pena andare avanti e vedere cosa ha deciso di mettere in primo piano questa volta, non trovi? C’è quell’aria frizzante che impregna l’atmosfera che ti fa pensare: “E se questa fosse l’occasione giusta?”. Allora vediamo adesso cosa ci aspetta!

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Le proposte più hot ora di MediaWorld

Nel cuore del volantino MediaWorld spicca il Motorola Edge 60 Fusion 8+256 GB in grigio, proposto a 299 euro, un numero che resta in testa. Poco più in là, la cucina trova spazio con il Philips Airfryer Serie 1000 a doppio cestello a 149,99 euro, mentre chi ama la pizza guarda con interesse il G3 Ferrari Forno Pizza Delizia a 109 euro. Gli occhi poi scivolano sull’iPhone 17 Pro Max 256GB Blu profondo, indicato a 1469 euro, affiancato dal Samsung Galaxy A26 5G 128 GB nero a 249 euro. Per il salotto compatto, MediaWorld segnala il Samsung UE32F6000FUXZT TV LED 32 pollici a 299 euro.

Non manca il lato prestazioni con l’ASUS V16 V3607 Notebook Gaming 16 pollici a 1099 euro, mentre l’Amazon Echo Pop si presenta a 54,99 euro. La cura personale passa dallo spazzolino elettrico Philips DiamondClean a 109 euro, e la chiusura è affidata al Kenwood FDP31.360GY robot da cucina a 119 euro. Tante proposte, un solo nome che ritorna: MediaWorld. Chi resiste a dare un’occhiata più da vicino?