Maserati celebra il 111° Compleanno e si prepara a festeggiare i 100 anni del Tridente

Il primo dicembre 1914 veniva fondata la Maserati, un nome diventato presto un’icona nel panorama automotive italiano ed internazionale. Da allora sono trascorsi 111 anni, un traguardo che rende il marchio del Tridente il più longevo della Motor Valley.

Le celebrazioni in casa Maserati, tuttavia, non finiscono qui. Infatti, nel 2026 ricorrerà il centenario del Tridente e del debutto nelle competizioni motorsport. Il logo che rende le vetture del marchio riconoscibili in tutto il mondo è apparso per la prima volta sulla Maserati Tipo 26, vettura che nel 1926 partecipò e vinse alla Targa Florio.

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Ripercorrendo la storia del brand, il sogno di Alfieri Maserati, insieme ai fratelli Ettore ed Ernesto, ha portato alla nascita della “Ditta Alfieri Maserati” nella Bologna del 1914. Grazie al contributo del fratello Mario, lo storico logo del Tridente è nato, prendendo ispirazione dalla fontana del Nettuno di Bologna.

Tra eredità, innovazione e successi nel motorsport: Maserati compie 111 anni e si avvicina al centenario del Tridente

Il primo successo di rilievo è certamente la vittoria della Targa Florio nel 1926 con la Tipo 26 guidata dallo stesso Alfieri Maserati. Da allora, i successi nel motorsport si sono susseguiti con costanza, basti pensare alla vittoria della 500 Miglia di Indianapolis per due anni consecutivi (1939 e 1940) e quattro vittorie consecutive alla Targa Florio (1937, 1938, 1939 e 1940).

Spiccano anche le nove vittorie in F1 e la conquista del Campionato del mondo di F1 nel 1957 con Juan Manuel Fangio. Passando velocemente ad anni più recenti, la MC12 ha conquistato sei campionati internazionali FIA GT. Con la Maserati GT2, la Casa del Tridente è tornata a competere nei campionati a ruote coperte in tutto il mondo.

L’attuale gamma di Maserati conta vetture diverse tra loro ma tutte accomunate da prestazioni di rilievo, piacere di guida e interni confortevoli. Che si tratti della Grecale, GranTurismo, GranCabrio, MC20, MC20 Cielo, Ghibli o Levante, il DNA del marchio traspare con potenza in modo unico.