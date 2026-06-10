MAMMOTION SPINO E1 ufficiale: il robot piscina cordless e autonomo

MAMMOTION SPINO E1 segna l’ingresso del marchio nel settore della pulizia automatizzata delle piscine, portando anche in questo segmento la filosofia che ha reso popolari i suoi robot tagliaerba wireless. L’obiettivo è trasformare la manutenzione della piscina in un’attività completamente automatica, lasciando agli utenti soltanto il piacere di vivere gli spazi esterni.

La nuova soluzione nasce per rispondere a una tendenza sempre più diffusa: giardini, terrazze e aree piscina vengono ormai considerati un’estensione naturale della casa. In questo scenario, la tecnologia non deve essere invasiva, ma integrarsi in modo discreto nell’ambiente domestico, semplificando la gestione quotidiana senza interrompere i momenti di relax. Con SPINO E1, MAMMOTION punta proprio a questo risultato, proponendo un robot progettato per operare in autonomia e mantenere la piscina pulita senza richiedere interventi continui da parte dell’utente.

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Navigazione intelligente e pulizia automatica senza cavi

Alla base del nuovo SPINO E1 troviamo un sistema di sensori avanzati e una piattaforma di navigazione intelligente che consentono al robot di muoversi in modo autonomo all’interno della piscina.

Il dispositivo è in grado di adattare automaticamente il proprio percorso durante le operazioni di pulizia, ottimizzando gli spostamenti per coprire in maniera uniforme le superfici. Questo approccio permette di migliorare l’efficienza del ciclo operativo e di ridurre al minimo la necessità di supervisione.

Uno degli elementi distintivi del prodotto è il design completamente cordless, che elimina la presenza di cavi e accessori ingombranti. Il risultato è un’esperienza d’uso più semplice e una maggiore libertà durante l’installazione e l’utilizzo. Anche l’impatto visivo è stato ridotto al minimo, in linea con la strategia di MAMMOTION di sviluppare dispositivi capaci di integrarsi con discrezione negli spazi outdoor contemporanei.

Fino a 210 minuti di autonomia per fondo e pareti

Tra le caratteristiche più interessanti del nuovo robot figura un’autonomia dichiarata fino a 210 minuti, pensata per consentire il completamento dell’intero ciclo di pulizia senza interruzioni. Questo permette a SPINO E1 di lavorare in modo continuativo, evitando situazioni in cui il robot debba essere recuperato o ricaricato prima della conclusione delle operazioni programmate.

Il sistema di aspirazione ad alta efficienza è stato progettato per garantire una pulizia accurata sia del fondo sia delle pareti della piscina. Durante il ciclo dedicato alle superfici verticali, il robot raggiunge anche la zona della linea d’acqua, contribuendo a mantenerla pulita come parte del normale processo di manutenzione. L’approccio adottato da MAMMOTION punta a rendere la gestione della piscina quasi invisibile, consentendo agli utenti di trovare l’acqua sempre pronta all’uso senza dover dedicare tempo alle operazioni di pulizia quotidiane.

La visione MAMMOTION per uno spazio outdoor completamente autonomo

Con l’arrivo di SPINO E1, l’azienda amplia ulteriormente il proprio ecosistema dedicato agli spazi esterni. Dopo aver sviluppato robot per la cura del prato premiati a livello internazionale, il brand estende ora il concetto di “Uninterrupted Living” anche all’area piscina.

La strategia è quella di creare un ambiente outdoor sempre più intelligente, dove differenti dispositivi collaborano per gestire automaticamente le attività di manutenzione e supportare uno stile di vita orientato a comfort e semplicità. Che si tratti di una giornata in famiglia, di una serata con amici o di un fine settimana di relax, SPINO E1 è stato progettato per operare in autonomia sullo sfondo, mantenendo la piscina pulita e pronta all’utilizzo mentre gli utenti possono concentrarsi esclusivamente sul tempo trascorso all’aperto.