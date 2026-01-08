Lynk & Co supporta Geely Auto Group al CES 2026

Lynk & Co consolida il proprio posizionamento strategico all’interno dell’ecosistema globale di innovazione di Geely Auto Group. Ciò conferma il ruolo centrale del brand nello sviluppo delle tecnologie per la mobilità del futuro. In occasione del CES 2026 di Las Vegas, uno degli eventi tecnologici più rilevanti a livello mondiale, il Gruppo ha mostrato importanti passi avanti nel campo dei veicoli intelligenti di nuova generazione, con Lynk & Co direttamente coinvolta sul campo.

Durante l’evento, le vetture del marchio sono state utilizzate per supportare la presenza di Geely. L’intento era dimostrare la piena integrazione di Lynk & Co nella piattaforma globale di mobilità e tecnologia del Gruppo. Un segnale chiaro di come il brand non sia solo un costruttore automobilistico, ma parte attiva di una visione più ampia. Visione che unisce software, intelligenza artificiale e innovazione industriale.

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Intelligenza artificiale e guida autonoma: le novità chiave

Al CES 2026, Geely Auto Group ha presentato due pilastri fondamentali della propria strategia tecnologica: Full-Domain AI 2.0 e G-ASD, il nuovo sistema di guida intelligente progettato per accelerare il percorso verso livelli sempre più avanzati di autonomia.

Full-Domain AI 2.0 rappresenta un cambio di paradigma. Si tratta di un’architettura di intelligenza artificiale unificata, integrata in ogni area del veicolo e gestita da un “super cervello AI” centrale. Questo approccio consente una collaborazione in tempo reale tra abitacolo, telaio, sistemi di sicurezza e guida, rendendo l’auto più reattiva, efficiente e intelligente in ogni situazione.

Accanto a questa piattaforma, il sistema G-ASD porta la guida intelligente a un livello superiore, combinando AI avanzata, enormi quantità di dati di guida reali e hardware di calcolo e sensori ad alte prestazioni. L’obiettivo è migliorare sicurezza, fluidità di guida e capacità decisionali del veicolo in scenari complessi.

Lynk & Co e il futuro della mobilità in Europa

Come sottolineato dal management internazionale del brand, Lynk & Co beneficia direttamente delle tecnologie sviluppate all’interno dell’ecosistema Geely. Questo si traduce in esperienze di guida sempre più intuitive, sicure e connesse, pensate in particolare per il mercato europeo.

Il marchio prosegue infatti il proprio percorso di crescita in Europa puntando su una mobilità accessibile, digitale e centrata sulle reali esigenze degli utenti. I progressi del Gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di guida intelligente rafforzano l’impegno di Lynk & Co nel lungo periodo, con soluzioni capaci di evolversi insieme alle aspettative dei clienti.

La presenza al CES 2026 non è quindi solo una vetrina tecnologica, ma la conferma di una strategia chiara: costruire il futuro della mobilità attraverso integrazione, innovazione e intelligenza artificiale, con Lynk & Co sempre più protagonista all’interno del mondo Geely.