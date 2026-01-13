Lyca punta su tanti Giga e portabilità gratuita per conquistare il 2026

Nel mercato delle offerte mobile di inizio 2026, Lyca Mobile torna a farsi notare con Port in 999. La promo nasce come offerta dedicata esclusivamente a chi sceglie di effettuare la portabilità del numero da un altro operatore, senza distinzioni, e mette sul tavolo una dotazione che difficilmente passa inosservata. A fronte di un costo di 9,99 euro ogni 30 giorni, Lyca include 270GB di traffico dati, affiancati da minuti e SMS illimitati nazionali, configurando un pacchetto pensato per chi utilizza lo smartphone come vero e proprio spazio digitale. Streaming, lavoro da remoto, social e navigazione intensiva trovano spazio in un’offerta che punta chiaramente sulla quantità, senza rinunciare alla semplicità.

La portabilità è gratuita e non prevede interruzioni del servizio, mentre l’attivazione non comporta costi aggiuntivi, eliminando qualsiasi barriera all’ingresso. . A ciò si aggiunge la possibilità di attivare la linea tramite eSIM, una soluzione ormai sempre più richiesta, che permette di essere operativi in pochi minuti senza attendere la SIM fisica.

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Con Lyca libertà d’uso, roaming e zero vincoli restano al centro dell’offerta

Accanto alla dotazione nazionale, Lyca Mobile rafforza ulteriormente il valore del piano Port in 999 includendo 15 +GB di traffico dati in roaming, utilizzabili non solo nei Paesi dell’Unione Europea, ma anche in Ucraina e Moldavia, ampliando il perimetro geografico a partire dal 1° gennaio 2026. Una scelta che risponde alle esigenze di chi viaggia spesso o mantiene contatti e attività oltre i confini comunitari. L’offerta resta ancorata a una SIM ricaricabile, priva di vincoli contrattuali, lasciando all’utente il pieno controllo dei rinnovi e della spesa mensile. Il piano si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, a condizione che il credito sia sufficiente, ma Lyca prevede un margine temporale che consente di recuperare l’offerta anche in caso di mancato rinnovo immediato.

Dal punto di vista tecnico, il supporto al VoLTE garantisce una qualità delle chiamate più stabile sulle reti 4G compatibili, mentre l’attenzione alle politiche di utilizzo corretto tutela l’equilibrio del servizio nel tempo. Dietro questa proposta si riflette anche l’identità globale di Lyca Mobile, presente in oltre 20 Paesi e scelta da milioni di clienti nel mondo. Un posizionamento che punta su prezzi contenuti ma su un’offerta solida, pensata per un pubblico ampio e internazionale. Insomma, con Port in 999, Lyca consolida il proprio ruolo nel settore low cost , proponendo una combinazione di abbondanza, flessibilità e accessibilità.