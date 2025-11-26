Lyca presenta la sua offerta Black Friday: 30GB in 5G e tre mesi a prezzo speciale

Lyca lancia per il Black Friday un’offerta che mira ad attirare nuovi utenti con un prezzo molto competitivo. Il piano include 30GB al mese in 5G, minuti e SMS illimitati e una quota di traffico dedicata al roaming europeo. La promozione ha una struttura particolare. Per attivarla è necessario pagare in anticipo tre mesi al costo totale di 15€, una scelta pensata per rendere l’ingresso nel servizio più immediato.

Copertura Lyca e vantaggi del modello senza vincoli

Dal quarto mese, il rinnovo torna alla tariffa standard di 5€ ogni 30 giorni. L’offerta è disponibile esclusivamente online e riservata ai nuovi clienti, che possono scegliere tra SIM fisica con spedizione gratuita o una eSIM attivabile in pochi minuti. L’obiettivo di Lyca è spingere sull’adozione del suo 5G full speed, che rappresenta uno dei punti chiave della proposta e che permette di navigare alla massima velocità consentita dalla rete Vodafone su cui si appoggia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La struttura dell’offerta riflette la filosofia con cui Lyca ha costruito la sua crescita nel mercato italiano. L’ azienda infatti punta su: alcun contratto, nessun controllo del credito e una gestione semplice tramite acquisto online. La copertura è uno degli elementi fondamentali della sua strategia, con il 99% del territorio servito dal 4G e un 5G capace di garantire prestazioni elevate senza limitazioni di velocità. A ciò si aggiunge un roaming europeo completo, che include minuti e SMS illimitati e 6,5GB di dati da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli associati.

Anche la gestione dell’offerta è stata pensata per essere super intuitiva. L’utente infatti può attivare e monitorare tutto tramite piattaforme digitali senza dover firmare contratti o sottostare a verifiche. Lyca punta quindi su un modello che unisce copertura nazionale, flessibilità e un prezzo aggressivo. Elemento che rendono questa proposta una delle più competitive in questo periodo promozionale all’insegna del Black Friday.