Lyca presenta la sua offerta Black Friday: 30GB in 5G e tre mesi a prezzo speciale

Lyca lancia per il Black Friday un’offerta che mira ad attirare nuovi utenti con un prezzo molto competitivo. Il piano include 30GB al mese in 5G, minuti e SMS illimitati e una quota di traffico dedicata al roaming europeo. La promozione ha una struttura particolare. Per attivarla è necessario pagare in anticipo tre mesi al costo totale di 15€, una scelta pensata per rendere l’ingresso nel servizio più immediato.
Copertura Lyca e vantaggi del modello senza vincoli
Dal quarto mese, il rinnovo torna alla tariffa standard di 5€ ogni 30 giorni. L’offerta è disponibile esclusivamente online e riservata ai nuovi clienti, che possono scegliere tra SIM fisica con spedizione gratuita o una eSIM attivabile in pochi minuti. L’obiettivo di Lyca è spingere sull’adozione del suo 5G full speed, che rappresenta uno dei punti chiave della proposta e che permette di navigare alla massima velocità consentita dalla rete Vodafone su cui si appoggia.
La struttura dell’offerta riflette la filosofia con cui Lyca ha costruito la sua crescita nel mercato italiano. L’ azienda infatti punta su: alcun contratto, nessun controllo del credito e una gestione semplice tramite acquisto online. La copertura è uno degli elementi fondamentali della sua strategia, con il 99% del territorio servito dal 4G e un 5G capace di garantire prestazioni elevate senza limitazioni di velocità. A ciò si aggiunge un roaming europeo completo, che include minuti e SMS illimitati e 6,5GB di dati da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli associati.
Anche la gestione dell’offerta è stata pensata per essere super intuitiva. L’utente infatti può attivare e monitorare tutto tramite piattaforme digitali senza dover firmare contratti o sottostare a verifiche. Lyca punta quindi su un modello che unisce copertura nazionale, flessibilità e un prezzo aggressivo. Elemento che rendono questa proposta una delle più competitive in questo periodo promozionale all’insegna del Black Friday.