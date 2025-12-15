Lyca Mobile punta sulla portabilità: 250 GB a 7,99€ per chi cambia operatore

Nel mercato italiano della telefonia mobile Lyca Mobile torna a farsi notare con un’offerta che punta chiaramente su quantità di dati elevata e prezzo contenuto. Il piano “Port in 7,99”, è riservato a chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La promo mette sul piatto 250GB di traffico dati ogni 30 giorni, accompagnati da minuti e SMS illimitati a livello nazionale.

L’offerta ha un costo mensile di 7,99 euro e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, a condizione che sul credito residuo sia presente l’importo necessario al rinnovo. In caso contrario, l’utente dispone di un periodo di tolleranza per ripristinare il credito e mantenere il piano attivo. La SIM Lyca Mobile è abilitata al servizio VoLTE. Permette così chiamate in alta qualità sulla rete 4G, a patto di utilizzare uno smartphone compatibile. Non manca nemmeno il roaming europeo, con una dotazione di 10,5GB utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea, un aspetto ormai fondamentale per chi viaggia spesso o lavora all’estero. L’attivazione dell’offerta avviene subito dopo il completamento della registrazione e l’approvazione della richiesta di portabilità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Lyca Mobile e la strategia dei grandi volumi: perché 250GB possono fare la differenza

L’arrivo di un piano da 250GB a meno di 8 euro al mese riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli utenti utilizzano la connessione mobile. Streaming video in alta definizione, smart working, social network, cloud e hotspot sono ormai attività quotidiane che richiedono una disponibilità di dati sempre più ampia. In questo contesto, Lyca Mobile sceglie di puntare su un pacchetto generoso, pensato per chi vuole ridurre al minimo la dipendenza dal Wi-Fi domestico e utilizzare lo smartphone come principale strumento di connessione.

Un altro elemento centrale dell’offerta è l’assenza di vincoli contrattuali. Il piano è destinato esclusivamente a un uso privato e non commerciale, in linea con la politica di corretto utilizzo dell’operatore, ma non prevede penali o obblighi di permanenza. Questo aspetto rende la proposta particolarmente interessante per chi desidera mantenere la massima libertà di scelta, potendo cambiare operatore in qualsiasi momento senza costi. Anche la gestione dei pagamenti è orientata alla semplicità, con la possibilità di completare acquisti e rinnovi tramite carta di credito o di debito valida direttamente sul sito ufficiale.

Lyca Mobile conferma così il suo posizionamento come operatore attento alle esigenze di chi cerca un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, senza rinunciare a una dotazione di dati abbondante.